Bạn trẻ nườm nượp đổ về biển Mân Thái chèo SUP dịp cuối tuần

TP - Mân Thái (quận Sơn Trà) có lẽ là bãi biển rộn ràng sớm nhất trong các bãi biển ở Đà Nẵng vào mùa hè này. Khi những tay chèo từ khắp mọi nơi đổ về đây thoả sức vẫy vùng sóng nước cùng cả trăm chiếc thuyền SUP rực rỡ sắc màu.

Chèo SUP không còn là môn thể thao kén chọn, nó thành món ghiền của rất nhiều bạn trẻ, cũng là trải nghiệm hấp dẫn du khách khi tới Đà Nẵng. Giữa thời tiết miền Trung như đổ lửa, SUP vào mùa.

“Đổ bộ” từ tinh mơ

Sớm tinh mơ, bà con ngư dân miệt mài sửa soạn kéo mẻ lưới đầu ngày thì trên bờ, từng đoàn xe nối nhau đổ về bãi biển Mân Thái. Những chiếc ô tô chở đầy thuyền SUP quấn gọn, áo phao, bình nước… lỉnh kỉnh. Bên vỉa hè, đội bơm hì hục bơm những chiếc SUP căng hơi. Người tới mỗi lúc một đông, chủ yếu là thanh niên, sau khi chuẩn bị SUP, mang áo phao, họ tiến thẳng xuống bãi biển khởi động. Một nhóm “lính mới” được huấn luyện viên hướng dẫn kỹ thuật chèo, giữ thăng bằng, xử lý tình huống bất ngờ… trước khi xuống nước.

Anh Nguyễn Ngọc Anh (quản lý một dịch vụ cho thuê thuyền SUP) cho hay mấy năm trước, chèo SUP đã được các bạn trẻ trải nghiệm ở Đà Nẵng nhưng không nhiều. Sau đó dịch COVID-19 ập tới, môn thể thao này cũng phải “ở yên trong nhà”. “Thời gian gần đây, mọi người tìm tới SUP nhiều hơn. Ngày nào bãi biển cũng đón cả trăm người tới chèo SUP vào hai buổi sáng sớm và chiều tối. Chỗ tôi có hơn 40 chiếc, những ngày nắng nóng, cuối tuần người ta thuê sạch”, anh nói. Giá mỗi chiếc SUP cho thuê dao động từ 300.000-350.000 đồng, được chơi trong vòng vài tiếng, trong phạm vi 650m từ bờ ra. Mỗi tay chèo dù nghiệp dư hay lão luyện đều phải mang áo phao, cầm theo túi chống nước đựng vật dụng. Cứ năm, bảy chiếc SUP xuống nước thì có một huấn luyện viên đi kèm để hướng dẫn cách chèo cũng như đảm bảo an toàn cho họ. Những huấn luyện viên này đều có chứng chỉ bơi lội, cứu hộ, có kinh nghiệm chơi các môn thể thao dưới nước…

Hôm tôi tới bãi Mân Thái đúng dịp cuối tuần, bạn trẻ đổ về nườm nượp. Chợ cá bên trên rôm rả bao nhiêu thì bãi chèo SUP dưới này rộn ràng bấy nhiêu. Chẳng ai ngờ, nơi neo đậu của đoàn thuyền bé nhỏ cũ kỹ đánh bắt gần bờ có ngày lại sầm uất. Những cô gái đôi mươi mang bikini trẻ trung, những chàng trai vạm vỡ vác con SUP hoạ tiết bắt mắt như tô thêm sắc màu tươi mới cho vùng biển lâu nay ảm đạm. Bãi biển nêm chặt người, mỗi chiếc SUP một, hai tay chèo. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết đâu là tay chèo lão luyện. Họ ôm chiếc SUP từ bờ lao ra, quăng thuyền xuống nước rồi bình thản bước vọt lên thuyền, không lắc lư, chao đảo, cứ thế đứng thẳng người, tay ôm mái chèo khuya nhuần nhuyễn. Còn “lính mới”, mặt tươi cười mà vẫn lộ vẻ căng thẳng. Vừa run run leo lên thuyền, lần mò ngồi cho đúng vị trí, vừa ngoái đầu lại kêu hướng dẫn viên “nhớ giữ chặt thuyền giúp em”. Tất nhiên những tân binh này chỉ chèo được ở tư thế ngồi. SUP bơi được vài mét, có người ngã nhào, có người nghiêng như cây bị bão bật gốc, huấn luyện viên lại “vớt” lên, nắn nót từng động tác một cho đến khi các tay chèo làm chủ được chiếc thuyền.

Hút khách du lịch

Sở dĩ bãi biển Mân Thái được chọn làm nơi chèo SUP vì ít sóng, gió, nước êm. Để đảm bảo an toàn, ngoài đội huấn luyện viên kèm cặp, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng quy định khu vực chơi, bố trí lực lượng cứu hộ, trật tự. Đồng thời bắt buộc phải mang áo phao, không cho trẻ em tham gia. Riêng những ngày thời tiết xấu sẽ cấm hoạt động này…

Môn thể thao dưới nước từ chỗ kén chọn giờ đã thành môn khoái khẩu của nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Không chỉ được chèo chiếc thuyền như tấm ván tưởng chỉ có ở nước ngoài, được trải nghiệm chút mạo hiểm dưới nước, bạn trẻ còn bị hấp dẫn bởi càng ra xa, cảnh càng đẹp. Chèo ra xa có thể nhìn thấy bán đảo Sơn Trà rõ hơn, nhìn về phía thành phố bao quát hơn. Nhất là ở thời điểm sáng sớm, khi mặt trời ló dạng, mọi cảnh vật đều rất tinh khôi.

Còn với các thiếu nữ, đã lên thuyền là phải thu hoạch về một bộ ảnh với SUP. Mà chỉ nhìn thôi cũng muốn chạy ra biển ngay để chơi cho bằng được. Họ nằm thư thái trên thuyền, phía sau lưng là thành phố, có người còn tạo các tư thế Yoga, múa ba lê... Cũng có nhóm nhảy xuống mặt nước xanh trong, tay choàng lấy chiếc SUP, hướng về phía Sơn Trà, tận hưởng. Những bức ảnh quá đẹp, quá mát trong ngày hè ấy chuyền tay nhau, xuất hiện trên mạng xã hội không chỉ níu chân bạn trẻ ở thành phố mà còn hút khách du lịch. Anh Lưu Khánh Luân (đại diện một dịch vụ đồ cắm trại, chèo thuyền) cho hay tiệm của anh thường xuyên nhận các gói đặt thuê SUP online của nhóm du khách từ Hà Nội, TPHCM… “Họ xem trên mạng và rất thích thú khi Đà Nẵng có loại hình này. Hầu hết là bạn trẻ lần đầu trải nghiệm”, anh kể.

Cùng nhóm bạn từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch dịp hè, Tường Vy vô tình gặp cả trăm chiếc thuyền SUP nối nhau khi đi dạo biển. Như bị mê hoặc, Vy lân la hỏi cho bằng được rồi kéo cả nhóm cùng thuê SUP. “Em biết SUP bây giờ không quá lạ lùng nữa, nhưng thật sự bất ngờ khi thấy mọi người chơi đông đảo, sôi động như thế này. Lại ở ngay trên bãi biển, rất dễ tiếp cận. Lần đầu được chèo SUP, em lóng ngóng nhưng thấy ai mới chơi cũng vậy nên không ngại, tập một hồi là chèo được. Với em, đây là trải nghiệm cực kỳ thích thú khi tới Đà Nẵng”, Vy hào hứng.

Trong khi đó, hai bạn trẻ Thảo Nguyên và Thuỳ Trang (29 tuổi, quê Quảng Trị) tỏ ra rất hài lòng khi chụp được bộ ảnh bikini với SUP còn “đẹp hơn trên mạng”.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhìn nhận, đây là môn thể thao dưới nước hấp dẫn du khách, nhất là những người thích cảm giác mới lạ, có chút mạo hiểm. SUP làm cho biển Đà Nẵng thêm phong phú các loại hình vui chơi, giải trí, năng động và trẻ trung hơn. BQL siết chặt các quy định, thường xuyên theo dõi để đảm bảo an toàn cho người chơi. Đặc biệt là khuyến cáo cộng đồng chèo SUP không được chèo, lặn vào vùng biển đã thả phao giới hạn bảo vệ san hô tại Hòn Sụp.

SUP (Stand up paddle boarding) hay còn được gọi là chèo ván đứng, ván lướt sóng có mái chèo. Theo các dịch vụ cho thuê SUP tại Đà Nẵng, trước dịch COVID-19, hầu như chỉ có du khách các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia…thuê. Hiện tại, người dân địa phương và du khách nội địa rất ưa chuộng môn thể thao này, những ngày lễ thường “cháy” SUP. SUP không chỉ được chơi ở biển mà còn chơi ở các khu vực có sông suối ở xã Hoà Bắc (huyện Hoà Vang).