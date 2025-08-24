Bạn trẻ Đà Nẵng ‘xem’ Truyện Kiều qua lăng kính nghệ thuật số

TPO - Lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, triển lãm “Kiều Kiều Giai Nhân” thu hút đông đảo các bạn trẻ Đà Nẵng tham quan, trải nghiệm các tác phẩm nghệ thuật số độc đáo, chiêm nghiệm hình ảnh người phụ nữ từ xưa đến nay.