Bạn trẻ Đà Nẵng ‘xem’ Truyện Kiều qua lăng kính nghệ thuật số

TPO - Lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, triển lãm “Kiều Kiều Giai Nhân” thu hút đông đảo các bạn trẻ Đà Nẵng tham quan, trải nghiệm các tác phẩm nghệ thuật số độc đáo, chiêm nghiệm hình ảnh người phụ nữ từ xưa đến nay.
Triển lãm quy tụ hơn 30 tác phẩm với 20 hình thức nghệ thuật, từ truyền thống đến hiện đại như: nghệ thuật sắp đặt (Installation Art), tương tác thực tế ảo (Augmented Reality/AR), trò chơi điện tử (Video Game), điêu khắc có chuyển động (Kinetic Sculpture), mỹ thuật ảo giác (Lenticular Art), vẽ truyền thống (Traditional Painting), in lụa (Silk Painting) và nhiều hình thức kết hợp giữa công nghệ với đồ thủ công mỹ nghệ.