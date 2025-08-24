Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bạn trẻ Đà Nẵng 'xem' Truyện Kiều qua lăng kính nghệ thuật số

Giang Thanh

TPO - Lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, triển lãm “Kiều Kiều Giai Nhân” thu hút đông đảo các bạn trẻ Đà Nẵng tham quan, trải nghiệm các tác phẩm nghệ thuật số độc đáo, chiêm nghiệm hình ảnh người phụ nữ từ xưa đến nay.

tp-kieu-kieu-giai-nhan-1.jpg
Ngày 23/8, triển lãm “Kiều Kiều Giai Nhân” chính thức mở cửa đón khách. Sự kiện do cộng đồng người trẻ﻿ yêu nghệ thuật “Đà Nẵng tui” thực hiện với mong muốn kể câu chuyện văn hóa Việt Nam qua lăng kính nghệ thuật và sáng tạo. Ảnh: G.T
tp-kieu-kieu-giai-nhan-9.jpg
Mượn cảm hứng từ Truyện Kiều, “Kiều Kiều Giai Nhân” truyền tải giá trị của người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay, từ truyền thống đến hiện đại với những chuyển biến đa dạng, hòa nhập trong dòng chảy phát triển của xã hội.
tp-kieu-kieu-giai-nhan-3.jpg
Xuyên suốt hành trình tham quan, những khán giả trẻ được kể câu chuyện về những người phụ nữ thời phong kiến trong bối cảnh lịch sử của “Truyện Kiều”, được tái hiện qua 3 chặng tham quan tương ứng với 3 khái niệm nổi bật trong truyện: Tài - Mệnh - Tâm.
tp-kieu-kieu-giai-nhan-13.jpg
Với tiền đề đó, triển lãm mở ra và dẫn dắt công chúng đến với một không gian để chiêm nghiệm về sự thay đổi trong vai trò của người phụ nữ trong xã hội đương đại.
tp-kieu-kieu-giai-nhan-6.jpg
tp-kieu-kieu-giai-nhan-14.jpg
tp-kieu-kieu-giai-nhan-8.jpg
tp-kieu-kieu-giai-nhan-12.jpg
Triển lãm quy tụ hơn 30 tác phẩm với 20 hình thức nghệ thuật, từ truyền thống đến hiện đại như: nghệ thuật sắp đặt (Installation Art), tương tác thực tế ảo (Augmented Reality/AR), trò chơi điện tử (Video Game), điêu khắc có chuyển động (Kinetic Sculpture), mỹ thuật ảo giác (Lenticular Art), vẽ truyền thống (Traditional Painting), in lụa (Silk Painting) và nhiều hình thức kết hợp giữa công nghệ với đồ thủ công mỹ nghệ.
tp-kieu-kieu-giai-nhan-11.jpg
Trong lần trở lại này, "Đà Nẵng tui" mang đến một định hướng mới mẻ về nội dung so với các triển lãm trước đó, đồng thời, tăng thêm sự tương tác cho khách tham quan về nghệ thuật lẫn hoạt động trải nghiệm.
tp-kieu-kieu-giai-nhan-2.jpg
Với hơn 10 hoạt động trải nghiệm nghệ thuật hoàn toàn miễn phí, như: Workshop﻿ trầm hương, workshop cờ vây, workshop vẽ màu nước, bói Kiều, lẩy Kiều, in tranh khắc gỗ..., những người trẻ khi đến đây sẽ không chỉ được xem, chạm mà còn được trải nghiệm những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật độc đáo.
tp-kieu-kieu-giai-nhan-10.jpg
Có mặt từ sớm để tham quan và trải nghiệm, em Huỳnh Lê Thủy Tiên (khách tham quan triển lãm) hào hứng với các tác phẩm nghệ thuật kết hợp công nghệ hiện đại.
tp-kieu-kieu-giai-nhan-15.jpg
“Sự kết hợp đó mang đến cho người xem những trải nghiệm rất thật. Qua đây, em có thêm góc nhìn mới mẻ về Truyện Kiều, về giá trị của người phụ nữ trong xã hội xưa và nay”, Tiên nói.
tp-kieu-kieu-giai-nhan-4.jpg
Theo anh Trần Việt Huy - Giám đốc Công nghệ của triển lãm, công nghệ được sử dụng trong "Kiều Kiều Giai Nhân" không chỉ tăng tính thẩm mỹ của triển lãm mà còn mở rộng cách người xem tương tác với nghệ thuật.
tp-kieu-kieu-giai-nhan-5.jpg
“Chúng tôi đã thử nghiệm nhiều giải pháp đa phương tiện – từ ánh sáng, âm thanh đến hiệu ứng tương tác – để mỗi bước chân của khán giả trở thành một phần của câu chuyện. Khi nghệ thuật và công nghệ﻿ hòa quyện, di sản văn học như Truyện Kiều sẽ được mang diện mạo mới và kết nối mạnh mẽ hơn với công chúng trẻ”, anh Huy nói.
Giang Thanh
#Triển lãm Kiều Kiều Giai Nhân #Đà Nẵng #nghệ thuật số #Truyện Kiều #văn hóa Việt Nam #trải nghiệm nghệ thuật #giới trẻ #cộng đồng nghệ thuật #Workshop trầm hương #workshop cờ vây #workshop vẽ màu nước #bói Kiều #lẩy Kiều #in tranh khắc gỗ

