Bản tin Hình sự: Tin mới vụ người đàn ông đâm vợ và mẹ vợ rồi nhảy lầu

TPO - TIN NÓNG ngày 4/3: Bộ Công an chỉ 'lỗ hổng' sau hàng loạt vụ án thao túng chứng khoán; Loạt đại gia liên quan Vạn Thịnh Phát nộp nghìn tỷ khắc phục hậu quả; 'Nổ' là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng; Tin mới vụ người đàn ông đâm vợ và mẹ vợ rồi vào nhà nghỉ nhảy lầu...

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Tích (SN 1973) dùng dao đâm trọng thương vợ là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1973) và mẹ vợ là bà Dương Thị Đối (SN 1949) rồi bỏ trốn. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Về phía Tích, khi bị phát hiện đang trốn trong nhà nghỉ thì đối tượng leo lên đỉnh nhà nghỉ cao tầng cố thủ. Dù được lực lượng công an thuyết phục nhiều giờ, song Tích không hợp tác rồi nhảy từ nóc nhà xuống. Công an Bắc Giang đã đưa đối tượng đi bệnh viện cấp cứu. Tích bị thương ở chân, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra chiều 2/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết có 6 nguyên nhân dẫn đến các vụ “Thao túng thị trường chứng khoán”. Minh chứng cho những phát ngôn của Trung tướng Xô là gần đây, hàng loạt vụ án liên quan đến chứng khoán gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và gây bức xúc dư luận đã được cơ quan điều tra triệt phá.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village nộp cho công an số tiền 14,5 triệu USD, đại gia Nguyễn Cao Trí trả lại bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt trả lại cho Ngân hàng SCB hơn 800 tỷ đồng.

Bị lập biên bản xử phạt vì điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm và vi phạm nồng độ cồn, Trịnh Xuân T (SN 1987) và Nguyễn Xuân C xin bỏ qua vi phạm nhưng không được đồng ý nên đã to tiếng và có hành vi tấn công cán bộ của tổ công tác CSGT. Sau đó, lực lượng CSGT đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng T và C. Hiện Công an huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã tạm giữ hình sự hai đối tượng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tối 3/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai nhóm thanh niên trẻ tuổi mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn khu vực phố Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong số đó, có thanh niên mang theo hung khí. Vụ việc khiến một người bị đánh nằm dưới đất. Sau khi được can ngăn, các thanh niên này rời khỏi hiện trường. Công an quận Hai Bà Trưng đang xác minh làm rõ vụ việc.

Là người trực tiếp ký kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại hơn 514.102 tỷ đồng nhưng ông Nguyễn Văn Du - nguyên Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng được xác định không nhận lợi ích, nên bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 2 người đàn ông đi xe máy lên Vành đai 2 trên cao (Hà Nội), lạng lách, chặn đầu, gây gổ đánh nhau với người đi ô tô.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Mai (SN 1991, huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Theo điều tra, Mai là lao động tự do nhưng “nổ” là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và cháu dâu tương lai của Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh để lừa đảo nhận tiền xin việc. Tin lời Mai, từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2023, chị N.T.X (39 tuổi) đã nhiều lần chuyển cho Mai tổng số hơn 8,7 tỷ đồng để nhờ Mai xin việc cho anh Đ (em trai chị X) vào Cục Hải quan Bắc Ninh.

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh việc hút cát xuyên đêm trên sông Hồng địa bàn xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quân xử lý 7 vụ vi phạm, bắt giữ một tàu hút cát để điều tra, xử lý.