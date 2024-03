Bản tin Hình sự: Gã đàn ông đâm chết người tình, bảo bạn nhậu giở trò vô nhân tính với tử thi

TPO - TIN NÓNG ngày 3/3: Điều tra vụ cô gái rơi từ tầng 23 chung cư xuống đất tử vong ở Bình Dương; Công an phát thông báo tìm kiếm nữ sinh lớp 11 mất tích; Truy bắt 4 tên cướp tiệm vàng ở Bình Dương; Gã đàn ông đâm chết người tình, bảo bạn nhậu giở trò vô nhân tính với tử thi...

Lâm Văn Mai (43 tuổi) và Lê Văn Nhầy (57 tuổi) vừa bị TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử về tội Giết người, Hiếp dâm. Theo cáo trạng, Mai quen bà Trang (50 tuổi, bán vé số) và hứa hẹn sẽ tìm việc để thuê nhà trọ cho cả hai chung sống. Tuy nhiên, Mai liên tục thất hứa nên bảo bà Trang đến cây xăng bỏ hoang ở tạm. Một hôm, cả hai cãi vã nên Mai đi nhậu rồi rủ “chiến hữu” là Nhầy về quan hệ tình dục với bà Trang, nếu nạn nhân phản kháng sẽ đâm chết. Sau đó, khi bà Trang đang ngủ thì Mai “đòi” nên bà này phản kháng, liền bị Mai rút dao đâm liên tiếp. Khi bà Trang bất động, Mai bảo Nhầy hãm hiếp thi thể. Hôm sau, Nhầy đến cây xăng kiểm tra, phát hiện người phụ nữ đã chết vội trình báo công an nhưng giấu nhẹm hành vi của bản thân và đồng bọn.

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ cô gái rơi từ tầng cao chung cư trên Quốc lộ 13 (phường Lái Thiêu,xuống đất tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là B.T.M.T (29 tuổi, Lạng Sơn). Nạn nhân sống một mình trên tầng 23 chung cư và được xác định rơi từ đây xuống đất. Nạn nhân sau khi rơi từ tầng 23 đã đập vào mái che trước khi tiếp đất. Phần mái che bằng kính cường lực bị biến dạng nặng, có dấu hiệu va đập.

Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương truy bắt nhóm 4 đối tượng sử dụng súng để khống chế chủ tiệm vàng Bích Quý ở thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng), dùng búa đập kính và lấy đi 18 lượng vàng các loại, tương đương 800 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã phát thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Huyền D (SN 2006, học sinh lớp 11, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh). Cơ quan chức năng cho biết, D đã mất liên lạc với gia đình 3 ngày nay. Theo người thân em D, vào chiều 26/2, D rời khỏi nhà đi chơi. Khi đi, D mặc áo phao màu đen, quần đen, mang ba lô màu trắng, đi dép lê. Nếu ai biết được D đang ở đâu xin vui lòng liên lạc theo số điện thoại 0913.943.699.

Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang tạm giữ Võ Hoàng Thiên Phú (40 tuổi) để điều tra về hành vi dùng dao chém vợ và mẹ nuôi bị thương. Phú trước đó bị bệnh tâm thần và có dấu hiệu tái phát. Khoảng 10h ngày 2/3, Phú bất ngờ vào bếp cầm dao lên phòng khách chém bà N.T.B (46 tuổi, vợ Phú) nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Lúc này, bà H (80 tuổi, mẹ nuôi Phú) bỏ chạy thì bị ông ta chặn lại chém nhiều nhát vào lưng, vai. Theo người thân, Phú được bà H xin về nuôi từ nhỏ, sống ở TP HCM. Cách nay 6 năm, bà H về huyện Đức Hòa mua đất và xây nhà ở. Phú có tiền sử bệnh tâm thần. Ông ta đi làm công nhân trên địa bàn và mới nghỉ việc 10 ngày nay vì bệnh tái phát.

Liên quan vụ đua xe ở cầu Sài Gòn, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 36 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng". Theo điều tra, Quách Tuấn Anh (21 tuổi) đã nhắn tin rủ Trần Đoàn Thế Hải (21 tuổi) và một số đối tượng khác tham gia đua xe nhằm so kè xem xe ai mạnh hơn. Sau lời rủ rê này, các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập so kè tốc độ và chia thành 3 nhóm lần lượt đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn.

Cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông có quốc tịch Australia. Trước đó, người dân phát hiện thi thể người này tử vong bên cạnh một khe suối thuộc tiểu khu 473, xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm). Được biết, người xấu số sinh năm 1954, có người thân ở TP Bảo Lộc. Thời gian qua, người đàn ông này về Việt Nam đi du lịch và có đăng ký lưu trú tại một khách sạn ở TP Bảo Lộc.