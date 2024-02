Bản tin Hình sự: Đăng ảnh nhạy cảm của bạn gái U50 lên mạng để níu kéo tình cảm

TPO - TIN NÓNG ngày 29/2: Tìm thấy thi thể sinh viên sau nhiều ngày mất tích trên vùng biển TT-Huế; Bà Nguyễn Phương Hằng xin vắng mặt trong phiên xử bà Hàn Ni; Huy động gần 100 cảnh sát đón lõng trên cao tốc, bắt hai đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin; Nhận 'kết đắng' vì đăng ảnh nhạy cảm của bạn gái U50 lên mạng để níu kéo tình cảm...

Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông N.H (36 tuổi) về hành vi đăng hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan chức năng, ông H thừa nhận do bị bà T.T.K.T (42 tuổi) – người từng có quan hệ tình cảm với mình liên tục bắt chu cấp tiền bạc, nhưng đối xử lạnh nhạt nên đã đăng tải thông tin, hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

UBND phường Thuận An (TP. Huế) cho biết, thi thể nam sinh viên mất tích khi tắm biển Thuận An đã được ngư dân phát hiện nổi trên biển trong lúc ra khơi đánh cá. Trước đó, chiều 25/2, P.X.T cùng 3 người bạn đến tắm tại bãi biển Thuận An (thuộc phường Thuận An). Đến chiều tối cùng ngày, nhóm bạn phát hiện T mất tích trên biển nên gọi người ứng cứu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, huyện này đã yêu cầu đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh nghi vấn cán bộ Ban Quản lý Đền Hoàng Mười biển thủ tiền công đức như cơ quan báo chí phản ánh. Trước đó, dư luận xôn xao, một số cán bộ trực tại Đền Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức của đền. Theo đoạn video phản ánh, một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách để trên các bàn thờ trong đền rồi bỏ vào trong các két sắt công đức. Tuy nhiên, một người đã lấy tiền trên các bàn thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn. Người này sau đó đã đưa về cất tại giường của cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) đã xin vắng mặt tại phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo, luật sư) và bị cáo Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư) - cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Gần 4 tháng tiếp nhận tin báo tàu cá ngư dân tỉnh Kiên Giang bị tấn công bằng bom xăng, đạn chì khi đánh bắt trên vùng biển Cà Mau, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, về hành vi “cố ý gây thương tích”. Trước đó, ngày 11/11, ông Phạm Văn Đồng (30 tuổi, ngụ TP. Hà Tiên, Kiên Giang) gửi đơn trình báo công an việc tàu cá cùng 12 ngư dân bị tấn công khi đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau.

Công an TP Sóc Trăng khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng" để điều tra vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tại tỉnh Sóc Trăng.

Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến (32 tuổi, ngụ quận 7) về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, Chiến giả làm khách hàng, đến cửa hàng trang sức và thời trang trong trung tâm thương mại ở quận 1 giả vờ hỏi mua các sản phẩm đắt tiền rồi lấy trộm và tẩu thoát.

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng Phạm Văn Tiến (SN 1983) và Đinh Bạt Long (SN 1985) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 15 bánh heroin. Được biết, quá trình vận chuyển 15 bánh heroin ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, hai người đàn ông đã bị lực lượng công an đón lõng, bắt quả tang.

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) vừa có quyết định xử phạt hành chính với chị T.T.P (SN 1977) - chủ tài khoản facebook vì đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo điểm kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thái (SN 1980, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29-14D); Đỗ Văn Đạt (SN 1986, Phó Giám đốc) và Phạm Quang Huấn (SN 1994); Phạm Văn Hưng (SN 1991); Nguyễn Hoàng Long (SN 1988), đều là nhân viên của trung tâm về tội "Nhận hối lộ". Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc ông Thái cùng đồng phạm nhận hối lộ gần 70 triệu đồng và thu lời bất chính trên 1,6 tỷ đồng từ các tài xế đến đăng kiểm.