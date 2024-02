Bản tin Hình sự: Mẹ và bà ngoại dọa uống thuốc sâu để ép bé gái 12 tuổi lấy chồng Trung Quốc

TPO - TIN NÓNG ngày 27/2: Tạm giữ đối tượng liên quan tới nữ sinh lớp 10 nhắn tin cầu cứu rồi ‘mất tích’; Bác đơn xin hoãn thi hành án của Trang Nemo; Mẹ và bà ngoại dọa uống thuốc sâu tự tử để ép bé gái 12 tuổi lấy chồng Trung Quốc...

Công an Cao Bằng vừa kết thúc điều tra vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Lài (SN 1997, Kiên Giang), Trần Thị Lợi (SN 1957), Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1985, cùng ở TP Cần Thơ), Triệu Thành Long (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc). Theo kết luận điều tra, Lài sang Trung Quốc lấy chồng, khi về Việt Nam thăm gia đình, Lài mời Long sang Việt Nam chơi và hứa tìm vợ Việt Nam cho Long. Sau đó, Lài đưa Long đến nhà bà Lợi (bà nội của Lài và là bà ngoại của bị hại) và bà Lê Thị Mỹ Hạnh (mẹ đẻ của bị hại). Thông qua Lài, bà Lợi và bà Hạnh đồng ý gả cháu Nguyễn T.K.A (SN 2011, thời điểm đó mới 12 tuổi) cho Long. Cháu A không đồng ý thì bà Lợi và bà Hạnh đã đe dọa sẽ uống thuốc sâu tự tử để ép buộc cháu A đồng ý lấy Long.

Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) đã tạm giữ T.N.H (20 tuổi, trú thị trấn Ia Kha) liên quan tới việc nữ sinh V.T.M.L (học lớp 10) nhắn tin cầu cứu gia đình rồi mất liên lạc. Được biết, H bị tạm giữ để điều tra về hành vi giao cấu với người chưa thành niên. H được xác định có quan hệ tình cảm với nữ sinh L từ tháng 1/2024.

TAND quận 10 (TPHCM) đã ban hành quyết định thi hành án 9 tháng tù đối với Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, ngụ quận 10, TPHCM). Trước đó, Trang Nemo có đơn xin hoãn thi hành án. TAND quận 10 sau khi xem xét, xác minh đã trả lời không chấp nhận và quyết định thi hành án. Theo nội dung vụ án, Trang có mâu thuẫn trong việc kinh doanh online với My nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình. Sau đó, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến gặp Trang. Khi My và Yến vào cửa hàng xin lỗi Trang thì Khanh đi vào nói My về nên xảy ra cự cãi với Trang. Trang giật khẩu trang chị Khanh đang đeo trong khi nhân viên cửa hàng lao vào đánh Khanh.

Dự kiến ngày 19/3, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm với bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hầu tòa cùng ông Dũng còn có người con Đỗ Hoàng Việt (SN 1994, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) cùng 13 đồng phạm khác.

TAND Nghệ An đã xét xử sơ thẩm Đặng Danh Tuấn (38 tuổi) và Võ Hằng Nga (32 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Tuấn có nhân thân xấu, từng 5 lần bị xét xử về các tội danh liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, 1 lần bị xử phạt hành chính về đánh bạc. Giữa năm 2022, sau khi ra tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, do không có việc làm ổn định nên Tuấn lại mua ma túy bán kiếm lời. Sau đó, Tuấn liên hệ với người đàn ông tên Quang (không rõ lai lịch) đặt mua 3 kg ma túy giá 300 triệu đồng, đem về cất giấu trong nhà mẹ đẻ.

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố về tội "môi giới hối lộ" đối với 8 bị can. Được biết, nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã có hành vi môi giới "bảo kê", "làm luật" cho xe vi phạm qua Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre.

Công an tỉnh Hậu Giang đang điều tra, làm rõ vụ đánh nhau của nhóm thanh niên làm 1 người tử vong và 5 người bị thương. Trước đó, N.V.L (SN 2006) và T.T.N (SN 2006) có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn gặp nhau giải quyết. Sau đó, L cùng 6 đối tượng gặp nhóm của N (gồm N cùng 16 đối tượng khác) và xảy ra đánh nhau, có sử dụng hung khí tại một quán trà sữa trên địa bàn thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp. Hậu quả, L.H.Đ (SN 2007, nhóm N) bị đâm tử vong tại chỗ; 5 đối tượng khác bị thương. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng hiện tại đã bị công an bắt giữ.

Khoảng 12 giờ ngày 27/2, căn nhà của một hộ dân tại ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) bốc cháy. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã tiến hành chữa cháy và phá cửa căn nhà để cứu người. Đến khoảng gần 13 giờ, lực lượng chữa cháy phát hiện 1 nạn nhân (chưa rõ danh tính) tử vong trong phòng ngủ ở tầng trệt căn nhà và đưa đi cấp cứu ông Đ.D.Đ. (49 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Đồng Nai tiếp tục làm rõ.