Bản tin Hình sự: Truy sát hai mẹ con người yêu rồi phóng hỏa

TPO - TIN NÓNG ngày 26/2: Đã tìm thấy nữ sinh lớp 10 tại phòng trọ sau gần 2 ngày mất tích; Vụ xe khách chở 29 người lao xuống vực, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra; Cầm kéo truy sát hai mẹ con người yêu rồi phóng hỏa vì mâu thuẫn khi nói chuyện...

Lực lượng chức năng huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Bùi Hoài Nam (31 tuổi) để điều tra các hành vi liên quan Giết người và Hủy hoại tài sản. Trước đó, Nam đến nhà bạn gái tên Lý (26 tuổi) để nói chuyện tình cảm rồi cả hai xảy ra cãi vã. Trong lúc to tiếng, Nam cầm kéo đâm chị Lý và bà Thủy (mẹ chị Lý, 55 tuổi). Hai nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trước khi rời đi, Nam lấy can xăng chuẩn bị sẵn từ trước tưới xung quanh, châm lửa đốt căn nhà cấp bốn của gia đình người yêu.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Hoan (SN 1959) phát hiện vợ là chị N (SN 1971) và ông H (SN 1969) đi từ nhà nghỉ ra nên bực tức, đi mua xăng rồi đến nơi ông H đang nhậu, đổ xăng lên người ông H rồi châm lửa đốt, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố Hoan về hành vi Giết người. Còn ông H, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98% nhưng sau đó tử vong.

Thông tin từ cơ sở cai nghiện ma tuý Sóc Trăng (TP. Sóc Trăng) cho biết, các học viên sau khi phá khoá cửa buồng ở đã hò nhau khống chế nhân viên của cơ sở, đồng thời phá cổng chính để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, ngoài ra bằng cổng chính, rất nhiều học viên đào thoát bằng cách nhảy qua hàng rào và đục tường thông ra ngoài. Theo ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, vụ bỏ trốn đồng loạt của 191 người nhen nhóm từ trưa 24/2, do mâu thuẫn giữa một số học viên dẫn đến đánh nhau, gây thương tích cho 4 người.

Với vai trò Tổng giám đốc FLC kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, bị can Doãn Văn Phương đã chỉ đạo Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các nhân thuộc Faros ban hành nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống... nhằm mục đích giúp Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Công an thị trấn Hậu Nghĩa (Đức Hòa, Long An) đã tiếp nhận điều tra vụ cướp giật tại tiệm vàng B.N.L và áp giải nghi can về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Trước đó, chị chị T.N (chủ tiệm vàng) đang trông coi quầy trưng bày vàng thì H (25 tuổi, ngụ cùng xóm) đi vào hỏi mua trang sức. Chị N đưa ra một số trang sức cho H lựa chọn. Lợi dụng lúc chị N quay lưng không chú ý, H cầm chiếc kiềng vàng 18K trọng lượng 7 chỉ, trị giá khoảng 30 triệu đồng leo lên xe bỏ chạy. Chị N truy hô và đuổi theo. Nghe chị N truy hô, nhiều người dân đã dùng xe máy truy đuổi hơn 500m thì khống chế được H.

Trưa 24/2, V.T.M.L (SN 2008, học sinh lớp 10) điều khiển xe mô tô đến trường để học. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo là không L đến lớp. Sau 1 ngày, từ Zalo của L có dòng hồi âm cầu cứu: “Ba mẹ cứu con với đi. Con không sống nổi mất”. Sau đó, L mất liên lạc. Lúc 10h45 ngày 25/2, Công an thị trấn Ia Khai (huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết đã tìm thấy L tại một phòng trọ trên địa bàn. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, tinh thần của L có phần hơi hoảng loạn.

Quá trình điều tra vụ án cựu Chủ tịch FLC - Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư chứng khoán, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Dũng (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc HOSE) có dấu hiệu phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, căn cứ các quy định của pháp luật, CQĐT kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính với ông Dũng.

Liên quan đến vụ việc tài xế Lê Ngọc Hưng (SN 1962) điều khiển ô tô khách chở đoàn cán bộ hưu trí 29 người thuộc Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh, khiến xe lao xuống ta luy âm khoảng 5m, Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã tạm giữ Nguyễn Văn Giang (SN 1974, Bắc Ninh) để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ. Trước đó, Giang bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người này không dừng lại mà điều khiển xe bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành, lạng lách đánh võng trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác. Đáng chú ý, ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của CSGT khiến phương tiện này hư hỏng.