Bản tin Hình sự: Đi nhậu cùng người lạ, bé gái 12 tuổi bị 5 đối tượng hãm hiếp

TPO - TIN NÓNG ngày 23/2: Nữ sinh lớp 12 cùng bạn trai thương vong trong nhà nghỉ; Tạm giữ Phó chủ tịch hội phụ nữ phường đánh ghen bằng dao; Đi nhậu cùng người lạ, bé gái 12 tuổi bị 5 thanh thiếu niên hãm hiếp...

Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, gồm: Thạch Thanh Sơn, Hồ Quý Nhân, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Minh Đạt và 1 nam sinh lớp 8. Theo Công an, các đối tượng này có độ tuổi từ 14 - 24, cùng trú tại xã Krông Búk. Trước đó, nhóm này uống cà phê rồi làm quen, rủ bé gái tên L (12 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi) đi nhậu cùng. Sau khi ăn nhậu xong, nhóm này rủ L đến một nhà nghỉ trên địa bàn thuê 2 phòng để ngủ. Tuy nhiên, sau khi nhận phòng, Nghĩa đã sang phòng bé L để quan hệ hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, Nghĩa về kể cho nhóm bạn. Sau đó, 4 thanh thiếu niên lần lượt sang phòng bé L để quan hệ tình dục.

T.Đ.P (SN 1995, Nghệ An) và bạn gái là nữ sinh T.N.Y.N. (học sinh lớp 12) đến nhà nghỉ S.P (xã Ea Riêng, huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) thuê phòng. Sau đó, chủ nhà nghỉ phát hiện 2 người có nhiều vết thương nên trình báo cơ quan công an. Khi được đưa đi cấp cứu, N đã tử vong còn anh P tiếp tục được cứu chữa. Theo kết quả điều tra ban đầu, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên xảy ra vụ việc. Công an Đắk Lắk đang điều tra thêm vụ việc.

Cục thi hành án dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này đã thành lập Tổ tiếp nhận vật chứng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan (Tổ tiếp nhận). Quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã thu giữ nhiều sổ cổ đông, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và nhiều vật chứng khác, trong đó có 1.577 sổ đỏ. Số tang vật này Viện Kiểm sát quyết định chuyển cho Cục thi hành án dân sự TPHCM tạm giữ.

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Lệ Thúy (SN 1989, hiện là Phó chủ tịch Hội Phụ nữ một phường ở thị xã Đông Hòa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó, chồng bà Thúy là ông Phạm Ngọc H cùng bà Lê Thị T.Q đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn. Do đã nghi ngờ chồng ngoại tình, nên bà Thúy cùng thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để đánh ghen. Sau khi xác định được số phòng mà chồng và bà Q đang thuê để nghỉ, bà Thúy ập đến dùng dao gây thương tích cho hai người.

Công an tỉnh Long An cho biết vừa tiếp nhận 4 đối tượng từ Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản là thuốc lá lậu ở nhiều địa phương. Theo điều tra, nhóm đối tượng này thường xuyên mang theo bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu, tuýp sắt, bàn chông, thuê xe ô tô loại 4 chỗ hoặc 7 chỗ rồi gắn biển số giả chạy dọc theo các tuyến đường của các huyện biên giới thuộc 2 tỉnh Tây Ninh và Long An để tìm cướp thuốc lá lậu. Thời gian hoạt động từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ông Lê Văn Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de (Gia Lai) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã buông lỏng lãnh đạo, có vụ việc phá rừng được cấp dưới phát hiện, báo cáo nhưng ông Thuỷ lại không báo cáo cấp trên.

Công an Lạng Sơn vừa phát hiện tại địa bàn giáp ranh giữa xã Lương Năng (huyện Văn Quan) và xã Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn) có điểm trồng 3.800 cây thuốc phiện trên diện tích 202m2 đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao từ khoảng 15cm - 30cm. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản phá nhổ và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã ra lệnh tạm giữ N.V.N.Q (44 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích. Trước đó, khi bị lực lượng chức năng ra lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Q không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến trước cổng nhà, Q bảo người thân dắt xe vào nhà để trốn tránh nhưng bị một thượng úy ngăn cản. Lập tức, Q cầm thanh sắt đánh vào tay của CSGT. Hậu quả, thượng úy CSGT bị gãy xương trụ cẳng tay trái.