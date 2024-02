Bản tin Hình sự: Bực tức vì câu nói 'mày - tao', nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 4 người thương vong

TPO - TIN NÓNG ngày 22/2: Nguyên nhân bé gái hơn 1 tuổi tử vong sau khi gửi trẻ ở TPHCM; Tự nhận là giám đốc doanh nghiệp lớn, vay 11 tỷ đồng rồi cắt liên lạc; Bực tức vì câu gọi 'mày - tao' nhóm thanh niên truy sát nhau khiến 4 người thương vong...

Công an TPHCM đã đề nghị truy tố Nguyễn Đức Trọng (tên gọi khác Mạnh Mập, 35 tuổi) cùng đồng bọn về tội "Giết người"; còn Phạm Quốc Anh (tên gọi khác Cu Anh, 30 tuổi) bị đề nghị truy tố tội "Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản". Theo hồ sơ, do mâu thuẫn trong lúc nhậu vì việc Trọng lớn tuổi hơn nhưng Quốc Anh lại xưng "tao, mày", nên hai bên cầm hung khí lao vào hỗn chiến khiến Trọng và đồng bọn bị chém nên có người chạy vào quán karaoke. Sau đó, nhóm của Trọng đến quán karaoke tìm người rồi đánh anh P là quản lý của quán. Thấy vậy, anh P.Đ.T.N (nhân viên quán) cùng các nhân viên khác xông đến đánh lại nhóm Trọng. Sau đó, nhóm của Trọng dùng hung khí đâm vào ngực, bụng khiến anh N tử vong và đâm vào cổ, vai là vùng trọng yếu trên cơ thể anh P gây thương tích. Ngoài ra còn có 2 người khác bị thương.

Ngày 22/2, Công an TP Hà Nội thông báo, gia đình đã tìm thấy thiếu nữ Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 2010, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông). Trước đó, trang Facebook Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình thiếu nữ Nguyễn Thị Quỳnh Trang về việc chiều ngày 15/2, Trang có đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội) để về nhà. Tuy nhiên, sau đó gia đình nhiều lần gọi điện thì không liên lạc được nên đã trình báo, nhờ sự giúp đỡ từ phía cơ quan công an.

Công an quận 12 (TPHCM) vẫn đang điều tra vụ bé gái hơn 1 tuổi tử vong xảy ra trên địa bàn. Trước đó, bà P (36 tuổi) thuê nhà và nhận trông giữ khoảng 5 trẻ, là con của các hộ dân là công nhân ở gần đó gửi để chăm sóc. Chiều 21/2, bà P phát hiện bé gái T.N (14 tháng tuổi) có biểu hiện nôn ói nên cùng với người dân xung quanh nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bé gái tử vong do bệnh lý.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Cà Mau đã bắt giữ 8 đối tượng dùng súng bắn đạn chì, ná cao su bắn bi sắt tấn công tàu cá trên biển để tranh chấp ngư trường, làm thuyền viên bị thương.

Cơ quan chức năng đã di lý bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và một số bị cáo đang bị tạm giam tại một số nhà tạm giữ, tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vào TPHCM để chuẩn bị cho phiên tòa của TAND TPHCM. Nguồn tin của Tiền Phong cũng xác nhận, hiện có 81/86 bị cáo đang có mặt tại TPHCM. 5 bị cáo còn lại đang trốn truy nã và TAND TPHCM sẽ xét xử vắng mặt 5 bị cáo này.

Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, giải quyết đơn của bà Sou Thị Mùi (SN 1958, trú TP Pleiku) tố giác Phạm Thị Thu Huyền (SN 1981, TP HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng. Theo đó, Huyền giới thiệu bản thân là giám đốc doanh nghiệp lớn và nhiều lần vay mượn tiền bà Mùi và trả tiền đúng hẹn. Bởi vậy, bà Mùi rất tin tưởng bà Huyền. Sau đó, Huyền tiếp tục hỏi vay tiền và được bà Mùi đồng ý. Tiếp đó, bà Mùi đến ngân hàng chuyển 11 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của bà Huyền. Trong lúc hoàn tất thủ tục giao dịch ngân hàng, bà Huyền lấy lý do đi vệ sinh rồi bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với bà Mùi.

Liên quan đến vụ án cô gái 21 tuổi bị sát hại tại phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, nghi phạm Hoàng Minh Hào (20 tuổi, Bắc Giang) đã phạm 3 tội Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản. "Đối với tội Giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng (để thực hiện tội phạm khác và có tính chất côn đồ) đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất Tử hình"- luật sư Thơm nhấn mạnh.

TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Phúc và Trần Ngọc Tài (20 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) về tội: Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, Phúc biết Tài có súng nên hỏi mượn để đi đòi nợ. Sau đó, Phúc đến nhà đón Tài và mang theo súng đã có đạn. Cả 2 cùng với 3 người khác mang hung khí đến một quán ăn để đòi nợ. Khi đến nơi, Phúc đi vào trong quán để tìm người đòi nợ đã xảy ra mâu thuẫn với Mã Thanh Tâm. Nghe nói nhóm của Tâm có người mang búa ra đối phó, Phúc giật súng của Tài bắn 1 phát chỉ thiên. Thấy vậy, người dân vào can ngăn, nên cả nhóm bỏ về.

Liên quan vụ hai vợ chồng tử vong, con nhập viện nghi ngộ độc rượu ngày Tết, một lãnh đạo thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan công an, y tế chưa có kết luận nguyên nhân. Qua xác minh sơ bộ, hàng xóm của nạn nhân cho biết, gia đình họ đã uống rượu liên tiếp trong nhiều ngày dịp Tết. “Thường ngày, hai vợ chồng này cũng nhậu nhiều. Có lẽ, mấy ngày Tết hai vợ chồng nhậu sáng đêm, không ăn uống nên cơ thể yếu đi. Can rượu 30 lít gia đình mua uống hơn nửa can chỉ trong 3 ngày. Hiện, mẫu rượu đang được cơ quan chức năng giám định, chưa có kết quả”, vị lãnh đạo địa phương thông tin thêm.