'Thông chốt' kiểm tra nồng độ cồn, dùng gậy sắt đánh gãy tay cảnh sát

TPO - Đối tượng say rượu điều khiển xe máy "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn, đánh gãy tay Cảnh sát Giao thông đang bị Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng tạm giữ hình sự để điều tra xử lý.

Trước đó, khoảng 21h20’ ngày 21/2, ông N.V.N.Q (44 tuổi, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc) chạy xe máy trên đường Huỳnh Thúc Kháng thì gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn.



Chốt này do tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an thành phố Bảo Lộc cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng lập theo kế hoạch, lịch phân công của các đơn vị để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phát hiện người điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, ông Q. không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Thượng úy Đoàn Nhật Hà, cán bộ Đội CSGT-TT Công an thành phố Bảo Lộc và trung úy Nguyễn Minh Trung, cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dùng xe mô tô chuyên dụng bám theo, yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành.

Đến trước cổng nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi (phường 2), Q. bảo người thân dắt xe vào trong nhà để trốn tránh nhưng bị thượng úy Hà ngăn cản. Ông Q. liền cầm thanh sắt đánh vào tay của CSGT.

Thượng úy Hà được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương trụ cẳng tay trái, sau đó chuyển về TPHCM điều trị.

Sau khi đánh CSGT, Q. dắt xe máy vào nhà, khóa trái cửa, tắt điện, không chấp hành các yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Q. là 0,378mg/lít khí thở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với N.V.N.Q để điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.