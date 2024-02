Bản tin Hình sự: Thiếu nữ tố bị xâm hại nhiều lần trong đêm tại phòng trọ của bạn

TPO - TIN NÓNG ngày 25/2: Nhận cuộc gọi video từ công an giả, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 1,4 tỷ đồng; Vì sao dàn cựu lãnh đạo HOSE biết sai vẫn giúp sức cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết?; Thiếu nữ tố bị xâm hại nhiều lần trong đêm tại phòng trọ của bạn...

Theo phản ánh của gia đình, cháu gái T.N.M.C (SN 2009) cùng một bạn nữ đến phòng trọ của Đ.H.T (SN 2003), ông H.V, ông C chơi và ăn uống. Do cháu M.C bị ép uống nhiều nên mệt, nằm nghỉ ở phòng trọ. Khoảng hơn 11 giờ đêm, ông C vào phòng dùng vũ lực ép cháu M.C phải cho ông này quan hệ tình dục 2 lần. Sau đó, ông H.V lại vào dùng vũ lực quan hệ với cháu 1 lần. Đ.H.T thấy vậy nhưng không can ngăn. Lúc này cháu M.C mệt quá ngủ thiếp tới sáng rồi mới ra về. Một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nắm vụ việc và đang trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm.

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã tạm giữ Ngô Văn Linh (SN 1998) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Linh điều khiển xe mô tô chở Triệu Văn Hoàng (SN 1986), thì bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe. Thấy vậy, Linh điều khiển mô tô giảm tốc độ rồi bất ngờ tăng ga tông thẳng vào lực lượng chức năng hòng bỏ chạy, hậu quả khiến một chiến sỹ PK02 Cảnh sát cơ động tăng cường bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất, chấn thương ở đầu. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, các đối tượng trên không vi phạm nồng độ cồn nhưng dương tính với ma túy.

Bà T (SN 1965, trú tại Tây Hồ, Hà Nội), nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Người này nói bà T có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu bà kết bạn Zalo. Sau đó bà nhìn thấy một người mặc trang phục Công an nhân dân trong cuộc gọi video yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Lúc này, bà T đã chuyển 1,4 tỷ đồng cho đối tượng. Sau đó, bà biết mình bị lừa nên đã cơ quan công an trình báo.

Khoảng 18h ngày 24/2, hàng trăm học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã đập phá cửa cổng chính chạy ra ngoài và tản ra theo nhiều con đường nhỏ, ruộng lúa để bỏ trốn. Trước lúc đi, những người này đập phá, gây náo loạn phía trong cơ sở. Ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng xác nhận, có nhiều học viên bỏ trốn khỏi cơ sở trên. Hiện ngành chức năng địa phương đang họp để xử lý vụ việc. Tới sáng 25/2, lực lượng chức năng đã bắt được 50 người trong số khoảng 200 học viên bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, các bị can Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT và Lê Hải Trà, cựu Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) khai nhận "giúp sức" cho mã chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết được niêm yết trên sàn do có "mối quan hệ" từ trước.

Chuẩn bị kê biên một số tài sản khác trong vụ án Alibaba, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM dự kiến các tình huống có thể xảy ra là thành phần xấu lợi dụng kích động những người được thi hành án tại nơi cưỡng chế. Từ đó, Cục THADS TPHCM đề nghị công an lên kế hoạch “tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội”.

Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Thành Trung (SN 2004) điều khiển xe máy đi trên đường để tìm cướp tài sản. Khi nhìn thấy chị L.T đi một mình trên phố Linh Lang nên đã bám theo. Khi đến ngõ 277 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung chạy bộ đuổi theo chị T và cầm 1 viên gạch tấn công liên tiếp vào vùng đầu chị T làm chị bất tỉnh. Đến khi nhìn thấy máu của nạn nhân dính trên người, Trung dừng lại và bỏ đi. Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Trung để điều tra về vụ việc.

Trong lúc ôm cua, ông H.X.K (51 tuổi, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) lao xe máy vào bức tường nhà dân bên đường. Cú tông mạnh khiến xe máy mắc kẹt giữa thân cây và bức tường. Ông K được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.