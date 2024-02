Bản tin Hình sự: Bị bắt vì 'nổ' làm công an để ra oai với gia đình bạn gái

TPO - TIN NÓNG ngày 24/2: Người đàn ông đổ xăng đốt tình địch vào nhà nghỉ cùng vợ mình; Ông Trần Quí Thanh giữ vai trò chủ mưu vụ chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng; Bị bắt vì 'nổ' làm công an để ra oai với gia đình bạn gái...

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Văn Hoan (SN 1959) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Hoan phát hiện vợ là N (SN 1971) và ông H (SN 1969) đi từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường ra. Hoan gọi thì ông H bỏ chạy. Do bức xúc nên Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa, loại 1,5 lít, đi mua xăng để đốt ông H. Sau khi mua 20 nghìn xăng cho vào chai nhựa, Hoan đi tìm ông H thì phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng. Hoan cầm chai xăng, đi vào vị trí ông H đang ngồi, rồi đổ thẳng xăng lên người ông H và châm lửa đốt.

Công an tỉnh Kon Tum vừa triệu tập Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, Huỳnh Kim Hoàng, Nguyễn Đăng Sơn và Phan Quốc Anh vì có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến qua ứng dụng game bài ‘X-Pok…’. Khoa khai nhận sử dụng ứng dụng ‘X-Pok…’ tạo CLB có tên ‘Happy World’ để tổ chức đánh bạc (có thu phí) với tổng số 51 tài khoản thành viên. Các đối tượng còn lại đóng vai trò đại lý kêu gọi, tìm kiếm người tham gia đánh bạc để hưởng hoa hồng. Tiền thắng thua được các đối tượng thanh toán với nhau qua chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt.

Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) đang điều tra, xác minh làm rõ vụ nhóm côn đồ đến nhà dân siết nợ vay lãi suất "cắt cổ", đánh con nợ nhập viện ngày 28 Tết. Trước đó, anh Vũ Đức Hùng (SN 1974) đang ở nhà thì bất ngờ xuất hiện nhóm 5-6 đối tượng cùng ở địa phương vào nhà chửi thề, đe đọa, đòi nợ vay lãi suất cao dẫn đến xô xát. Anh Hùng bị các đối tượng dùng ghế gỗ, gậy, cốc thủy tinh đánh liên tiếp vào đầu, mặt, bụng… khiến người này ngã gục, chảy nhiều máu vùng đầu. Trước khi rời đi, các đối tượng còn phá hủy nhiều đồ vật có giá trị trong nhà, lấy đi hơn 2 triệu đồng trong túi quần gia chủ. Theo anh Hùng, nguyên nhân dẫn đến sự việc do liên quan tới việc vay nợ lãi suất cao.

Công an Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung (SN 1984, Thanh Hóa) - Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Bảo An Group để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Trung được ủy quyền và thỏa thuận bán đất cho ông B nhưng sau đó Trung đã chấm dứt hợp tác với chủ sử dụng đất. Tuy nhiên, thời gian sau Trung vẫn đưa thông tin gian dối để ông B tin tưởng ký hợp đồng mua bán đất và nhận thanh toán tổng cộng là 1,425 tỷ đồng.

Bộ Công an ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về các hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và 2 con gái ông này là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Kết luận điều tra cáo buộc ông Thanh lợi dụng các hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản để buộc các cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho hai con gái của ông Thanh theo đúng quy định của pháp luật nhưng với giá trị thấp hơn nhiều so với thực tế.

Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã tạm giam Hồ Văn Long (48 tuổi, Bình Định) để điều tra về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Để ra oai với gia đình bạn gái, Long mua trang phục công an nhân dân, giấy tờ giả mạo ngành công an trên mạng. Khi đi từ nhà bạn gái ở Bạc Liêu về TPHCM, Long bị công an Tiền Giang phát hiện, bắt giữ.