Khởi tố vụ án 191 học viên trốn trại cai nghiện ở Sóc Trăng

TPO - Chiều 29/2, Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng đã khởi tố vụ án liên quan đến 191 học viên cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng trốn trại.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Sóc Trăng khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng" để điều tra vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tại tỉnh Sóc Trăng. Liên quan vụ học viên bỏ trốn nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã có báo cáo đến Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về vấn đề này... Trong báo cáo gửi Chính phủ, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Văn Hồi cho biết, ngay khi có thông tin về vụ việc, lãnh đạo Bộ đã cử Đoàn công tác của Bộ vào Sóc Trăng phối hợp với UBND tỉnh, các đơn vị liên quan của tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc. Theo báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng, một số học viên ở cơ sở cai nghiện nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý việc các đối tượng này sử dụng ma túy bên trong phòng. Do đó, sáng 23/2 và sáng 24/2, các đối tượng này đã đánh gây thương tích cho 4 học viên. Trong đó, một học viên bị gãy 2 xương sườn, 3 người còn lại bị sưng, trầy xước nhiều nơi. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Cơ sở cai nghiện đã báo cáo Sở LĐ,TB&XH, Công an TP. Sóc Trăng để nhanh chóng phối hợp với đơn vị có liên quan mời, làm việc với 45 học viên có liên quan. Trong quá trình làm việc, khoảng 16h30 cùng ngày, một số học viên đã kích động các học viên khác chống đối lực lượng Công an; lợi dụng tình trạng hỗn loạn có 191 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn học viên bỏ trốn, có 3 cảnh sát cơ động bị thương. Lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo Cơ sở cai nghiện khẩn trương phối hợp với các đơn vị truy tìm các đối tượng và đề nghị gia đình có con em bỏ trốn vận động, đưa các học viên tự giác trở lại Cơ sở cai nghiện. Lãnh đạo Bộ LĐ,TB&XH cho biết, qua nắm tình hình, bước đầu xác định một số nguyên nhân chủ quan và khách quan sau dẫn đến việc học viên bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện. Về chủ quan, do quá trình sinh hoạt chung, một số học viên xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Lợi dụng tình hình đó, một số học viên quá khích, manh động, lôi kéo các học viên khác gây hỗn loạn, chống đối lực lượng bảo vệ cơ sở, lực lượng thi hành công vụ và bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện. Cùng với đó, việc quản lý, chữa trị, giáo dục, nắm bắt tâm lý của học viên tại Cơ sở cai nghiện của viên chức, người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy còn nhiều hạn chế. Học viên tham gia cai nghiện còn có tâm lý không hợp tác, phối hợp với viên chức, người lao động trong hoạt động cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện, nguyên nhân một phần là do môi trường sống, sinh hoạt... tại Cơ sở cai nghiện chưa thực sự tốt (tường rào nhiều lớp thiếu thân thiện, môi trường sống chật chội...). Bên cạnh đó, có nguyên nhân khách quan do cơ sở vật chất xuống cấp, quá tải (bình quân 10-15/người/phòng diện tích 30m2 ), khó khăn trong quản lý đối tượng cai nghiện. Số lượng viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện chưa đáp mức quy định tối thiểu so với quy định, không đủ sức quản lý số lượng học viên học viên tại đây. Trước những vấn đề nêu trên, Bộ LĐ,TB&XH kiến nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Công an tỉnh cử tổ công tác đặc trách, hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện. Đồng thời, tập trung rà soát tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân sự phục vụ tại Cơ sở cai nghiện, báo cáo UBND tỉnh có giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tối thiểu để thực hiện công tác cai nghiện ma túy...

Nhật Huy - Xuân Lương