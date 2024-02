Bản tin Hình sự: Đâm gục người ăn cơm với vợ cũ vì ghen

TPO - TIN NÓNG ngày 28/2: Cướp điện thoại, xong bắt nạn nhân chở đi tìm cửa hàng để bán; Nghi can giết người trong quán bar ở Móng Cái sa lưới; Truy tố Youtuber Võ Minh Điền; Truy tìm kẻ cắp hơn 800 cây sâm Ngọc Linh; Đâm gục người ăn cơm với vợ cũ vì ghen...

Công an Hải Dương đã tạm giữ Phạm Văn Thuyết (SN 1971, Hải Dương) về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, phát hiện vợ cũ là chị Bàng Thị Thoa (SN 1978) có tình cảm với người đàn ông khác nên Thuyết mang dao bầu đến phòng trọ của chị Thoa và bắt gặp chị này cùng anh Nguyễn Văn Nhẵn (SN 1965) đang ngồi ăn tối. Do ghen tuông, Thuyết đã dùng dao đâm anh Nhẵn khiến anh này tử vong sau đó.

Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã tạm giữ Phạm Thế Quang (SN 2002) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Quang đi bộ thì gặp em Đ.T.K (SN 2007) chạy xe máy đi học về nhà. Quang kêu lại xin đi nhờ một đoạn và được K đồng ý. Sau đó, Quang vờ hỏi mượn điện thoại để gọi cho người quen. Lợi dụng đoạn đường vắng, Quang lấy dao chuẩn bị sẵn ra khống chế, buộc K đưa chiếc điện thoại Iphone 13 và mật khẩu. Quang còn buộc K chở y đi bán điện thoại.

Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) đã khởi tố và bắt tạm giam bà Phạm Linh Trang (30 tuổi), nguyên là nhân viên hợp đồng của Bưu điện huyện Yên Lập để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, Trang lợi dụng nhiệm vụ cấp phát tiền của Bưu điện huyện để thực hiện hành vi tham ô đối với người hưởng chính sách xã hội ở xã Ngọc Đồng, với tổng cộng 37,8 triệu đồng.

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã bắt được Bùi Văn Lương (SN 1985), nghi can giết người tại quán bar Kinh Đô-Night Club sau 3 ngày lẩn trốn. Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc vui chơi nên Lương dùng dao đâm tử vong 1 nam thanh niên khác trú ở phường Hải Hòa rồi bỏ trốn.

Công an quận Tân Phú (TPHCM) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tâm Duy (41 tuổi) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Theo điều tra, Duy đến ngân hàng để nộp 1,5 triệu đồng vào tài khoản nhưng nhân viên ngân hàng chuyển nhầm thành 1,5 tỷ đồng. Duy kiểm tra tài khoản thấy nhiều tiền bất thường song không liên hệ ngân hàng hoàn trả lại mà chuyển 50 triệu đồng cho bạn của mình và nhờ rút ra giữ hộ. Sau đó, ngân hàng thu hồi được 1 tỷ 450 triệu đồng. Số tiền còn lại, Duy chiếm giữ trái phép.

Viện KSND quận Bình Tân (TPHCM) đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Võ Minh Điền (SN 1986, Bạc Liêu) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, có khung phạt 2-7 năm tù. Theo cáo trạng, Điền sử dụng kênh Youtube để livestream bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội thì xảy ra mâu thuẫn với kênh Youtube của Hà Kim Ngân, nên Ngân nhờ Lâm Duy Bảo Sơn gặp Điền để giải hòa nhưng không được. Sau đó, Điền thách thức và lên mạng chửi Sơn nên Sơn rủ người đến nhà Điền nói chuyện. Sau đó hai bên xảy ra hỗn chiến, rượt đuổi đánh nhau.

Lực lượng chức năng huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp hơn 800 cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Theo đó, kẻ trộm lợi dụng dịp nghỉ Tết nguyên đán và khi người dân chuẩn bị Tết đã đột nhập lên các vườn sâm của người dân tại 4 xã Đăk Na, Đăk Sao, Tê Xăng và Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông) để trộm cắp.

Công an Quảng Bình vừa bắt một vụ tàng trữ ma tuý mặc dù không lớn nhưng gây xôn xao dư luận, vì địa điểm bắt giữ trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới, là bệnh viện lớn nhất tỉnh Quảng Bình. Các đối tượng bị bắt giữ là Đặng Thanh Vũ (SN 1994) và Hoàng Hải Đức (SN 1990). Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đức khai nhận là nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu, trụ sở tại thành phố Hà Nội, đang có hợp đồng giặt đồ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Quá trình làm việc ở xưởng giặt đã mua số ma túy này về cất giấu để sử dụng.