Kết quả điều tra vụ bắt ma tuý trong bệnh viện lớn nhất tỉnh Quảng Bình

TPO - Công an Quảng Bình vừa bắt một vụ tàng trữ ma tuý mặc dù không lớn nhưng gây xôn xao dư luận, vì địa điểm bắt giữ trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới, là bệnh viện lớn nhất tỉnh Quảng Bình.

Các đối tượng bị bắt giữ là Đặng Thanh Vũ (SN 1994), trú tại xã Đức Ninh, và Hoàng Hải Đức (SN 1990), trú tại phường Đức Ninh Đông, Tp. Đồng Hới.

Theo đó, lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/02, tại xưởng giặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (khu vực này Bệnh viện giao Công ty Ngọc Minh Châu quản lý và sử dụng theo hợp đồng), tổ công tác do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan, bắt quả tang đối tượng Vũ và Đức khi đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại xưởng giặt của các đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đức khai nhận là nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu, trụ sở tại thành phố Hà Nội, đang có hợp đồng giặt đồ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Quá trình làm việc ở xưởng giặt đã mua số ma túy này về cất giấu để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan Công an đề nghị các cơ quan báo chí và người dân sử dụng mạng xã hội Facebook, zalo… không đưa tin, chia sẻ, bình luận thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin không do cơ quan Công an cung cấp dẫn đến gây hiểu nhầm bản chất của vụ việc.