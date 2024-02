Truy tố Youtuber Võ Minh Điền

TPO - Livestream lôi kéo người khác tụ tập, đập phá xe ô tô người khác, Youtuber Võ Minh Điền bị truy tố ở khung phạt từ 2-7 năm tù.

Hôm nay (28/2), Viện KSND quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Võ Minh Điền (SN 1986, thường trú huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, về tội “Gây rối trật tự công cộng”, có khung phạt 2-7 năm tù.

Cáo trạng cho biết thêm, bị can Điền từng bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM xử phạt hành chính vì sử dụng kênh Youtube “Điền Võ”, lăng mạ, phỉ báng người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, Võ Minh Điền sử dụng kênh Youtube để livestream bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội thì xảy ra mâu thuẫn với kênh Youtube của Hà Kim Ngân, nên Ngân nhờ Lâm Duy Bảo Sơn gặp Điền để giải hòa.

Khoảng 11h ngày 17/2/2023, Sơn đến nhà Điền ở quận Bình Tân, gặp Điền nhưng không giảng hòa được nên Sơn hẹn Điền đến quán cà phê ở huyện Bình Chánh để nói chuyện tiếp. Khoảng 11h45 cùng ngày, Điền cùng 5-6 người khác đến quán cà phê nhưng không thấy Sơn và Ngân.

Tức giận vì hẹn Sơn hẹn mà không đến nên Điền về nhà ở quận Bình Tân, dùng điện thoại phát trực tiếp trên kênh Youtube có nhiều lời lẽ thô tục, xúc phạm, chửi bới và thách thức đánh nhau với Sơn. Điền cũng thách Sơn đến nhà gặp Điền.

Lúc này Sơn đang ngồi uống rượu bia cùng một số người khác, biết Điền đang lên mạng chửi mình. Sơn gọi điện hẹn Điền đến nhà gặp Điền để hỏi vì sao Điền lên mạng chửi Sơn thì Điền đồng ý.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Sơn rủ thêm 3 người đến nhà Điền để nói chuyện. Khi xe ô tô của nhóm Sơn đến đầu hẻm nhà Điền thì nhóm của Sơn xuống xe. Cùng lúc có nhóm thanh niên chừng 10 người, trên tay cầm dao, kiếm, chai bia thủy tinh chở nhau và chạy bộ từ trong hẻm ra, có người trong nhóm chỉ Sơn và nói “Nó kìa”, rồi cùng nhau rượt đuổi đánh, Sơn liền bỏ chạy tẩu thoát.

Lúc này Điền từ trong nhà chạy ra, trên tay Điền cầm cây dũ 3 khúc và nói “Đập chết nó đi”, lập tức nhóm thanh niên cầm hung khí xông tới xe ô tô đập phá và đánh người trong nhóm của Sơn.

Sau khi thành viên trong nhóm của Sơn điều khiển xe ô tô chạy khỏi hiện trường và đến đón Sơn, Sơn đến công an trình báo vụ việc. Ngày 20/2/2023, công an bắt tạm giam Võ Minh Điền.

Tại cơ quan điều tra, Võ Minh Điền khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này, có các đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Tuy nhiên, những người bị thương tích đã từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hình sự, nên không có căn cứ xử lý Võ Minh Điền và đồng phạm về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, Võ Minh Điền không đập phá xe ô tô, nên chưa đủ căn cứ xử lý Điền về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Cơ quan điều tra cũng tách vụ án, tiếp tục điều tra truy xét các đối tượng có hành vi sử dụng hung khí đuổi đánh nhóm Sơn, cũng như hành vi đập phá xe ô tô.