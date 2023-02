Youtuber Võ Minh Điền bị bắt vì gây rối trật tự công cộng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Minh Điền (ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tối 22/2, nguồn tin từ Công an quận Bình Tân (TPHCM) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Minh Điền (ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tin ban đầu, Võ Minh Điền (Youtuber Võ Minh Điền) là đối tượng liên quan đến vụ việc ẩu đả, đập phá xe ô tô xảy ra vào tối 17/2 tại khu vực đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Vụ việc khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng và 2 người bị thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hòa B đã vào cuộc xác minh và mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm youtuber (trong đó có Võ Minh Điền).

Cụ thể giữa Võ Minh Điền và một nhóm youtuber khác có mâu thuẫn từ trước nên đã hẹn nhau đến nhà của Điền (địa chỉ ở một con hẻm trên đường Bình Thành phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để giải quyết.

Tối 17/2, anh L.D.B.S là một trong những youtuber có mâu thuẫn với Điền đã đến khu vực này và gọi điện thoại thông báo cho Điền.

Thấy “đối thủ” đã tìm đến tận cửa, Điền liền cầm theo gậy 3 khúc chạy ra ngoài thì thấy S đang bị một nhóm thanh niên đánh. Lúc này Điền ở bên ngoài hô hào kích động.

Vụ việc khiến anh S và một người khác bị thương tích, chiếc xe ô tô cũng bị đập phá dẫn đến hư hỏng.

Theo cơ quan điều tra, Võ Minh Điền có hành vi lên mạng xã hội livestream (phát trực tiếp) kêu gọi nhiều người đến xem, ủng hộ và có hành vi xúi giục, kích động nhóm thanh niên đánh nạn nhân, đập phá xe ô tô. Do đó, đủ căn cứ xác định Võ Minh Điền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an quận Bình Tân đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những cá nhân liên quan.