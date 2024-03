Bản tin Hình sự: Phát hiện thi thể nam giới có dấu hiệu bị ô tô cán qua, gần xe máy bốc cháy

TPO - TIN NÓNG ngày 1/3: Tạm giữ hình sự 'tú bà' môi giới bán dâm tại quán cà phê; Người phụ nữ dựng hiện trường giả nhảy cầu Đông Trù cùng 3 con để doạ chồng; Phát hiện thi thể nam thanh niên có dấu hiệu bị ô tô cán qua cạnh xe máy bốc cháy...

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nam thanh niên tử vong trên đường Võ Chí Công. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 29/2, người dân phát hiện nam thanh niên nằm bất động, đã tử vong dưới lòng đường. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị ô tô cán qua, cách đó không xa là chiếc xe máy bốc cháy.

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã khởi tố Công ty TNHH TMSX Thuận Thông về tội "Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động". Theo điều tra, trong quá trình hoạt động, công ty này bị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 150 triệu đồng. Nhưng sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, công ty này tiếp tục có hành vi không đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 423,5 triệu đồng.

TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm bà Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, cựu nhà báo, luật sư) và ông Trần Văn Sỹ (67 tuổi, luật sư) cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu tới an ninh xã hội nên cần có mức án nghiêm để răn đe, giáo dục.

Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã tạm giữ Nguyễn Thị Dạ Thảo (SN 1986) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Thảo khai nhận là chủ một quán cà phê tại thị xã An Khê. Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, Thảo liên hệ với gái bán dâm để thỏa thuận và sắp xếp địa điểm, số tiền thu được, hai bên ăn chia. Liên quan đến vụ việc, trước đó khi kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn, Công an thị xã La Khê bắt quả tang 2 cặp đôi đang có hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai được Thảo môi giới để mua bán dâm với giá 500 nghìn đồng/lượt.

Liên quan đến thông tin nghi vấn người phụ nữ nhảy cầu Đông Trù (Hà Nội) cùng 3 con, cơ quan chức năng xác định người này đang ở nhà tại tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, người phụ nữ đi ô tô lên cầu Đông Trù dựng hiện trường giả một vụ tự tử. Người này để 4 đôi dép trên đường, ô tô bên trong có đồ cá nhân và một bức thư tuyệt mệnh. Nội dung bức thư nói về áp lực cuộc sống và 4 mẹ con sẽ giải thoát cho chồng. Ngay khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội được huy động sử dụng thuyền cùng các trang thiết bị tìm kiếm trên sông Đuống.

Ngày 1/3, trung tá Hồ Sỹ Đông-Trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay, Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan vụ một nam học sinh lớp 6 thiệt mạng tại hố công trình thi công cống hộp Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.N.H.A (17 tuổi, Đắk Lắk) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, A bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra vì điều khiển xe máy không gắn biển số. Tuy nhiên, A không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông trúng Đại úy Nguyễn Đình Long khiến cả 2 ngã xuống đường. Hậu quả, Đại úy Long bị vỡ xương khuỷu tay và gãy xương mác chân.