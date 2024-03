Tạm giữ hình sự 'tú bà' môi giới bán dâm tại quán cà phê

TPO - Thảo là chủ một quán cà phê tại thị xã An Khê, khi khách đến uống cà phê có nhu cầu mua dâm đối tượng sẽ liên hệ với gái bán dâm để thỏa thuận và sắp xếp địa điểm hành sự.

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với bà Nguyễn Thị Dạ Thảo (SN 1986, trú tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo đó, từ tin báo nhân dân, Công an thị xã An Khê và Công an phường An Tân tiến hành kiểm tra một nhà trọ thuộc tổ 1 (phường An Tân, thị xã An Khê) đã phát hiện, bắt quả tang tại phòng số 5 có N.H.H. (SN 2000, trú phường Ngô Mây, thị xã An Khê) đang có hành vi mua bán dâm với N.T.L. (SN 1984, thị xã An Khê) và tại phòng số 6 có N.L.A. (SN 1997, thị xã An Khê) đang có hành vi mua bán dâm với R.H.N. (SN 2000, huyện Chư Pưh). Các đối tượng khai được Thảo môi giới để mua bán dâm với giá 500 nghìn đồng/lượt.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận là chủ một quán cà phê tại thị xã An Khê. Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, Thảo liên hệ với gái bán dâm để thỏa thuận và sắp xếp địa điểm, số tiền thu được, hai bên ăn chia.