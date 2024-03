Tạm giữ hai đối tượng vi phạm nồng độ cồn, tấn công cảnh sát

TPO - Ngày 4/3, Công an huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) đã tạm giữ hình sự hai đối tượng vi phạm nồng độ cồn, tấn công lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Tối 3/3, tổ công tác của Công an huyện Gia Bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, cắm chốt xử lý vi phạm trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng phương tiện.

Kiểm tra sau đó, người điều khiển xe máy được xác định là Trịnh Xuân T (SN 1987, trú tại huyện Gia Bình) vi phạm nồng độ cồn mức 0,614 mg/L khí thở. Người ngồi sau là Nguyễn Xuân C có mức nồng độ cồn 0,442 mg/L khí thở.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Gia Bình cho biết, khi tổ công tác lập biên bản xử phạt, hai đối tượng này xin bỏ qua vi phạm nhưng không được đồng ý nên đã to tiếng và có hành vi tấn công cán bộ của tổ công tác CSGT. Sau đó, lực lượng CSGT đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng T và C. Hiện Công an huyện Gia Bình đã tạm giữ hình sự hai đối tượng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.