Bản tin 8H: Triển khai các quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

TPO - Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Định giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình; điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Xuân Bình giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định.

Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ đã tiến hành bàn giao cho Đại tá Vũ Văn Định chức trách, nhiệm vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định cho nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ, nghỉ hưu theo chế độ đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Định, Phó chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định cũng tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Xuân Trường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định nghỉ chờ hưu theo chế độ; bổ nhiệm Đại tá Bùi Xuân Bình, Phó chính ủy Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 327, giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định.

Ngày 2/3, lực lượng Công an phường Phường Đúc, TP. Huế cho biết đã cứu thành công một người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Dã Viên, phường Phường Đúc, quận Thuận Hóa, TP Huế. Theo đó, khoảng 22h20 ngày 1/3, tổ tuần tra phát hiện người đàn ông mặc áo khoác trắng đang đứng ở mép ngoài lan can cầu Dã Viên, biểu cảm thẫn thờ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận từ phía sau, khống chế và đưa người này vào trong khu vực an toàn. Qua xác minh, người đàn ông tên là H.B.L. (SN 1991, trú tại phường Gia Hội, quận Phú Xuân, TP. Huế), nghĩ quẩn do buồn bực chuyện gia đình.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Hà Bắc 1 và đường dẫn kết nối tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang. Theo đó, quy mô bề rộng cầu là 22,5m, chiều dài cầu khoảng 970m. Đường dẫn hai bên đầu cầu đầu tư theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống giao thông khu vực. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn đầu tư công ngân sách tỉnh. Dự kiến công tác chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2025, khởi công trong năm 2026, hoàn thành trong năm 2028.

Chiều 2/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 5 thuyền viên từ tàu cá gặp nạn trên biển. Vào khoảng 5h cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB 33180-TS không may bị chìm tại khu vực cách bờ khoảng 26 hải lý (tương đương 48km). Toàn bộ 6 thuyền viên trên tàu phải bám vào phao cứu sinh và trôi dạt trên biển. Sau nhiều giờ trôi dạt, 5 ngư dân được một số tàu cá đánh bắt gần đó phát hiện và ứng cứu, đưa về đất liền an toàn. Tuy nhiên, ngư dân Nguyễn Duy Dũng đang mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3-5/3, khu vực Bắc Bộ trời lạnh, mưa nhỏ và sương mù, tuy nhiên đến trưa chiều, trời hửng nắng. Trong 3 ngày này, thời tiết ở miền Bắc tương đối ấm áp, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Từ ngày 6/3, đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng gây mưa, rét nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ, vùng núi có nơi rét đậm. Từ nay đến giữa tháng 4, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có các đợt nồm ẩm. Các đợt nồm ẩm kéo dài từ vài ngày đến cả tuần.

Ngày 2/3, mạng xã hội chia sẻ clip 4 người mặc áo đen khiêng quan tài đi qua nhiều tuyến đường ở khu vực chợ Bến Thành, quận 1 (TP HCM).Qua xác minh, clip được một thương hiệu thời trang đăng tải trên mạng xã hội TikTok vào ngày 1/3 để quảng cáo cho chính thương hiệu này. Theo trang web của thương hiệu, sản phẩm quan tài trong clip được bán với giá hơn 66 triệu đồng. Đại diện UBND quận 1 cho biết đã nắm được thông tin trên, đồng thời yêu cầu UBND phường Bến Thành báo cáo vụ việc. (XEM CHI TIẾT)