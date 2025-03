Bản tin 8H: Có người thành tỷ phú Vietlott ngày cuối tuần

TPO - Vào ngày cuối tuần, Vietlott tìm ra vé số trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4,2 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1158 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 1/3, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 91.035.300.900 đồng (hơn 91 tỷ đồng), nhưng chưa có người trúng giải. Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott ghi nhận 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.233.402.450 đồng (hơn 4,2 tỷ đồng). Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1158 của loại hình xổ số Power 6/55 là 15 - 17 - 34 - 37 - 39 - 45 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 41. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm được 22 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.352 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 26.538 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 1/3, lãnh đạo UBND xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cho biết anh Nguyễn Văn Hảo (34 tuổi, trú tại xóm Thanh Ninh, xã Giao Hương) đã cứu sống một phụ nữ gặp nạn trên sông Hồng. Trước đó, khoảng 11h20 ngày 28/2, tại đoạn gần Điếm Cống Cồn Ba trên tuyến đê Hữu Hồng (thuộc xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy), anh Nguyễn Văn Hảo, tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở kiêm dân quân tự vệ của xóm Thanh Ninh (xã Giao Hương), phát hiện một phụ nữ chới với giữa dòng sông Hồng. Sau một hồi vật lộn giữa dòng nước chảy xiết, anh Hảo đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Qua xác minh, nạn nhân là bà P.T.C (65 tuổi, trú xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy). Bà C không may bị trượt chân ngã xuống sông, bị nước cuốn ra xa.

Khoảng gần 14h ngày 1/3, tiếng nổ lớn phát ra tại hẻm 02 đường Lý Nam Đế (thuộc tổ 5, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại hiện trường, ngay sát vị trí vụ nổ có một đoạn tường rào của người dân dài khoảng 5m bị đổ sập xuống, một xe đẩy chở rác bị lật nghiêng, tung hết ván chắn, gần 20 ô cửa kính phía sau của ngân hàng bị vỡ nát. Vị trí nổ có một hố nhỏ ăn sâu xuống lòng đất. Nhân chứng có thể vụ nổ xuất phát từ vật liệu nổ lẫn trong đống rác nhưng chưa xác định được nguồn gốc, chủng loại và số lượng. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2-4/3, khu vực Bắc Bộ trời rét, mưa nhỏ và sương mù, tuy nhiên đến trưa chiều, trời hửng nắng. Trong khoảng thời gian trên, thời tiết ở miền Bắc tương đối ấm áp, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm khoảng 19-20 độ C, trưa và chiều khoảng 26-28 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Ngày 2-6/3, độ ẩm trong không khí luôn ở mức cao gây ra hiện tượng nồm ẩm ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc. Khoảng đêm 4-5/3, không khí lạnh được tăng cường trở lại và tiếp tục được bổ sung mạnh hơn vào ngày 6/3 gây mưa, rét nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Chiều 1/3, tại Công an TP Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang đã công bố Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP điều hành Công an TP Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/3, nguồn tin cho biết, ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Lý do, trong thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk, ông Bách đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Bách cũng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk các giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột. (XEM CHI TIẾT)