Bản tin 8H: Bộ Khoa học và Công nghệ có 2 tân Thứ trưởng

TPO - Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương và ông Phạm Đức Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sau sáp nhập.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.Cụ thể, tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có các Thứ trưởng gồm: Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Lê Xuân Định và Thứ trưởng Hoàng Minh.

Ngày 25/2, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Công bố Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đại tá Vũ Văn Tấn.

Khoảng 22h ngày 25/2, tại đường liên xã Phúc Hòa - Long Xuyên thuộc thôn 6, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong. Theo cảnh sát, 3 nam thanh niên đi trên xe máy BKS 29V3-512.xx, đã va chạm với ô tô BKS 30L-44.xx, đi theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 3 thanh niên đi trên xe máy bị văng ra xa, tử vong tại chỗ. Cảnh sát cho hay, 3 nạn nhân tuổi đời từ 21 đến 25 tuổi. Tại hiện trường, xe máy và ô tô bị biến dạng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ gần sáng 26/2, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, dông. Đến trưa chiều trời nắng nhưng vẫn rét đậm. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông vào buổi sáng; đến trưa chiều trời hửng nắng nhưng vẫn rét đậm, có nơi rét hại. Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ 26/2-7/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Theo đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 398, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 25/2/2025. Ông Nguyễn Thanh Ngọc sinh ngày 28/2/1969; quê quán: Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; cử nhân Luật. Quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Ngọc từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/2, ông Nguyễn Quang Việt - Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 62,5 triệu đồng đối với một công dân trên địa bàn do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Nam thanh niên bị xử phạt là N.B.D. (SN 2006, ở thôn Trung Thành, xã Quang Vĩnh). D. bị xử phạt với lý do vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, N.B.D., buộc phải chấp hành thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. (XEM CHI TIẾT)