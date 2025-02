Bản tin 8H: Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương thêm nhiệm vụ mới

TPO - Giáo sư Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 24/2, tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam do Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, GS.TS Nguyễn Duy Ánh được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. GS.TS Nguyễn Duy Ánh, 59 tuổi, quê Bắc Ninh. Ông từng có 10 năm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào tháng 1/2024. Hiện tại, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội là GS.TS Lê Ngọc Thành, nguyên Giám đốc Bệnh viện E.

Chiều 24/2, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại thị xã Chơn Thành.Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận ông Nguyễn Minh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài, đến nhận công tác tại Thị ủy Chơn Thành, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Chơn Thành nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1/3. Ông Hà Duy Đạt, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành, được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Chơn Thành nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1/3.

Tối 24/2, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ cháy xe ô tô trên Đại lộ Thăng Long. Khoảng 18h30 cùng ngày, anh Vũ Văn T. (SN 1997, trú ở Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định) lái ô tô tải loại cẩu tự hành, biển số 29C-398.95 đi trên đường gom Đại lộ Thăng Long. Khi đi đến trước cổng làng Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, tài xế phát hiện ô tô có dấu hiệu chập điện, sau đó lửa bùng lên ở ca bin. Đến 18h50, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, toàn bộ đầu xe bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 24/2, Công an thành phố Hà Nội vừa phát thông báo tìm nữ sinh Nguyễn Ngọc Thủy mất liên lạc nhiều ngày. Trước đó, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, nhận được thông tin của gia đình em Nguyễn Ngọc Thủy (SN 2008, địa chỉ Cẩm Vinh, Hoằng Tân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa; nơi ở hiện nay Nguyễn Khuyến, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội) mất liên lạc với gia đình nhiều ngày nay. Thủy đang theo học tại Trường trung cấp nghề Du lịch Hà Nội. Ngày 17/2, Thủy đi học nhưng đến nay chưa về nhà.

Ngày 24/2, cơ quan chức năng cho biết vụ một thi thể có dấu hiệu bị thiêu trong lô cao su tại xã Phú Cường (huyện Định Quán) nghi do tự tử. Nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (56 tuổi, ngụ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh). Gia đình nạn nhân cho biết, bà L. sống chung như vợ chồng với ông T.V.Đ. (55 tuổi, tại TP Hồ Chí Minh), không có con, làm nghề mua bán ve chai. Tháng 10/2024, ông Đ. và bà L. về cư ngụ tại xã Túc Trưng. Bà L. bỏ nhà đi từ ngày 22/2, được ông Đ. tìm về nhưng lại tiếp tục bỏ đi. Sáng 23/2, ông Đ. biết được bà L. qua đời thông qua mạng xã hội. Từ nguồn tin của người dân, trước khi chết, bà L. có đi mua xăng, nghi tự thiêu. Bà L. có biểu hiện tâm thần vào khoảng năm 2021.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 25/2, Bắc Bộ trải qua đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C. Hà Nội có mưa rào và dông, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11-13 độ C. Do ảnh hưởng kết hợp với hội tụ trong đới gió Tây trên cao, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.