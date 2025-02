Bản tin 8H: Ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương

TPO - Theo Quyết định 26-QĐ/ĐU ngày 19/2/2025 của Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 23/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất. Hội nghị công bố Quyết định 26-QĐ/ĐU ngày 19/2/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc Chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được chỉ định gồm 18 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 06 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên quan đến vụ tai nạn 6 người tử vong ở Sơn La, chiều 23/2, thông tin về sức khỏe các nạn nhân, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 5 nạn nhân, trong đó có bé trai 9 tuổi V.G.H. (ở huyện Mai Sơn, Sơn La). Sau vụ tai nạn, bé trai bị tổn thương nhiều vị trí như chấn thương ngực, tràn máu màng phổi, gãy xương tay, nghi ngờ tổn thương tụy và lách. Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức vào ngày 22/2 và đã trải qua một cuộc đại phẫu. Hiện, bệnh nhi tạm thời ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát sao. Bé H. cùng mẹ là chị N.T.N. (31 tuổi) và em trai V.M.V. (6 tuổi) gặp nạn khi đang trên đường đi đám cưới. Mẹ và em trai bé H. đã tử vong.

Tối 23/2, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) thông tin về vụ trâu húc khiến 2 người bị thương.Theo đó, anh H.V.T (SN 1985, quê Thanh Hóa) đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn anh T.P.Th (SN 1982, quê Quảng Nam) bị thương nhẹ và đã xuất viện. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, tại khu đất thuộc Ấp 38, xã Vĩnh Lộc A, hai người đàn ông đi chích cá đã chọc ghẹo trâu mẹ cùng 4 trâu con đang được cột dây. Hậu quả, anh T và anh Th bị trâu mẹ lao tới húc bị thương, được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. Công an xã đang tạm giữ bộ dụng cụ kích điện của hai nạn nhân để làm cơ sở xử lý trách nhiệm về sau.

Ngày 23/2, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ bị cháy đen trong lô cao su ven quốc lộ 20. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực rẫy cao su gần quốc lộ 20 (thuộc xã Phú Cường, huyện Định Quán) phát hiện thi thể người phụ nữ bị thiêu cháy, được quấn kín bằng giấy bạc. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành phong toả, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hiện danh tính nạn nhân và chi tiết vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/2, Bắc Bộ rét đậm sau khi đón không khí lạnh mạnh, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C. Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Ngày 24/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Quảng Trị đến Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Chiều 23/2, ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn), xác nhận xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người dân tử vong. Theo thông tin ban đầu, lúc 2h55 ngày 23/2, anh T.A.B (SN 2000, thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải) điều khiển xe máy BKS 77L1 - 640.xx đi trên cầu Thị Nại hướng từ Quy Nhơn về Nhơn Hải tự gây tai nạn, ngã xuống đường. Anh B sau đó được bà N.T.Y.L (SN 1976, thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải), điều khiển xe máy 77AA - 135.xx chở chị ruột là bà N.T.H (SN 1970), giúp đỡ, dìu vào lề đường. Không may, xe máy BKS 77E1 - 402.xx, do N.N.H (SN 2003, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) điều khiển, tông vào anh B. và bà H. Hậu quả, anh B tử vong tại chỗ, bà H tử vong tại bệnh viện.