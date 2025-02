Bản tin 8H: Bổ nhiệm nữ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động, bổ nhiệm bà Lê Thu Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1515/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động, bổ nhiệm bà Lê Thu Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Trong thời gian giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bà Lê Thu Hà được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (18/2/2025).

Sáng 22/2, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Quyết thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Văn Quyết, sinh ngày 6/1/1972, quê quán: tỉnh Ninh Bình; trình độ học vấn: Cử nhân Luật; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1537/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đồng Văn Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang kể từ ngày 12/02/2025. Trước đó, ngày 12/02, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 24. Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với ông Đồng Văn Thanh (Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh) và bầu ông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tối 22/2, Thiếu tá Võ Văn Dũng, Trưởng Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), cho biết đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin cháu bé 10 tuổi bị chủ quán cà phê hành hung. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh việc bé trai 10 tuổi bị chủ quán cà phê C.C.G. (ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà) hành hung. Trong bài viết, phụ huynh này kể vào ngày 21/2, con trai làm vỡ vỏ chai thủy tinh khi đang chơi ở bãi tắm Mân Thái. Thấy vậy, chủ quán cà phê "lao vào tát cháu tới tấp 8, 9 phát” rồi đánh đập. Người này nhiều lần đập đầu cháu vào cây cột gỗ của xích đu, sau đó bảo nhân viên đem dây siết cổ và tay cháu. Chủ bài đăng cho biết Trung tâm Y tế quận Sơn Trà chẩn đoán cháu bị gãy chân răng, còn yêu cầu theo dõi chấn thương sọ não.

Tối 22/2, thông tin từ Đội 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết khoảng 19h cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km67 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra sự việc, xe tải BKS 19C-220.xx tông vào hai mẹ con đi bộ trên đường cao tốc. Danh tính tài xế xe tải được xác định là N.D.Đ. (SN 1980, ở Phú Thọ). Nạn nhân tử vong là bé gái khoảng 3 tuổi, người phụ nữ bị thương là chị P.T.T (SN 1989, ở thị xã Phú Thọ), được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê. Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết có mưa nhỏ khiến tầm nhìn của tài xế bị hạn chế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gần sáng 23/2, không khí lạnh tăng cường mạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 23/2, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C, Trung Trung Bộ 17-20°C. Ngoài ra, ngày 23-24/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Ngày 23/2, Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.