Bản tin 8H: Giám đốc sở đầu tiên ở Đắk Nông xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, xin nghỉ hưu trước tuổi để tinh gọn bộ máy.

Chiều 27/2, ông Phạm Tuấn Anh (SN 1967), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa có đơn đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của Chính phủ và đã được tổ chức chấp thuận. Theo hồ sơ, ông Phạm Tuấn Anh sẽ nghỉ hưu trước thời hạn 4 năm 10 tháng. Được biết, ông Phạm Tuấn Anh là giám đốc sở đầu tiên ở Đắk Nông đưa ra quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi. Trước đó, ông Nguyễn Đức Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Nguyễn Tuấn Phúc - Bí thư Huyện ủy Cư Jút và ông Nguyễn Tấn Bi - Bí thư Huyện ủy Krông Nô cũng nhận quyết định nghỉ hưu để tinh gọn bộ máy.

Ngày 27/2, thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có 20 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 177, 178 của Chính phủ. Trong số 20 cán bộ có 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ông Đỗ Trường Sơn, sinh năm 1965, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai) và 9 lãnh đạo cấp sở, ban, ngành và tương đương. Qua rà soát, toàn tỉnh Lào Cai tiếp nhận 94 đơn của cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách. Trong đó, ngoài 20 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy nói trên, 26 trường hợp khác cũng đã được giải quyết cho nghỉ trước tuổi.

Tối 27/2, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa báo cáo UBND TP Buôn Ma Thuột về việc phụ huynh phản ánh giáo viên đánh, hành hạ nhiều học sinh. Qua báo cáo của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phụ huynh học sinh phản ánh bà B.T.T.X. (giáo viên chủ nhiệm lớp 5D) sử dụng vỏ dây điện hỏng đánh học sinh, dùng khăn lau bảng dọa học sinh, cho học sinh tự chuẩn bị một tờ giấy vo tròn lại khi nào nói chuyện thì tự đặt vào miệng là đúng. Các nội dung còn lại mà phụ huynh phản ánh chưa có cơ sở để xác định. Hiện, trường đã tạm dừng giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp 5D của bà X. Trường yêu cầu bà X. làm bản tường trình sự việc và tiếp tục xác minh, xác định mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.

Chiều 27/2, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng uỷ và tổ chức bộ máy của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI). Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy VCCI cho đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI. Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ VCCI là đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Chiều 27/2, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, và Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Bích Phượng chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Thượng tá Võ Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, được nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm thì nghỉ hưu; Trung tá Nguyễn Trường Giang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, được Tư lệnh Quân khu 9 bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ toàn miền bắt đầu tăng. Những ngày tới, miền Bắc đón những ngày trời ấm. Từ ngày 28/2 đến ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thế thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong các ngày 2-4/3 được dự báo lên tới 28 độ C, trời nắng. Khoảng ngày 4-5/3, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, khiến nhiệt độ giảm 6-8 độ C và duy trì ở mức 18-20 độ C, vùng núi khoảng 12-14 độ C. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rải rác.

Ngày 27/2, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một chủ đại lý vé số ở Bình Dương khoe ngồi bên hàng chục cọc tiền của người mua vé số trúng thưởng.Người phụ nữ là chị Đoàn Thuỳ Dương (chủ đại lý vé số Thuỳ Dương ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Chị Dương cho biết ngày 25/2, một người đàn ông mua gần 400 tờ vé số với 3 cặp vé số và 3 đài khác nhau. Trong cặp số trúng đó gồm 130 tờ, có dãy số là 113338, đài Bến Tre. Bao gồm 13 tờ vé số trúng giải độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng; 117 tờ trúng giải an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Tổng số tiền trúng giải 31 tỷ 850 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)