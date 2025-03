Bản tin 8H: Bộ Ngoại giao có thêm 3 Thứ trưởng

TPO - Bộ Ngoại giao có thêm 3 Thứ trưởng gồm các ông Nguyễn Mạnh Cường, Ngô Lê Văn và Lê Anh Tuấn.

Ngày 28/2, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 3 tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vừa được bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; ông Ngô Lê Văn, nguyên Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; ông Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Chiều 28/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân khu 9 bổ nhiệm Đại tá Võ Thành Lê, Trưởng Phòng Cán bộ, Cục Chính trị Quân khu 9, giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu; điều động Đại tá Nguyễn Hoàng Sa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu về nhận nhiệm vụ mới tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân khu 9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ Chính ủy cho Đại tá Võ Thành Lê.

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua biên bản bàn giao giữa Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính (bên giao) và Đại tá Đỗ Đình Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Tài chính (bên nhận). Cùng ngày, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Giám đốc Học viện. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo nghỉ theo chế độ, Thiếu tướng, PGS, TS. Đặng Sỹ Lộc, Phó Giám đốc Học viện, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị.

Chiều 28/2, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ của Bộ Công an đối với 14 cán bộ. Trong 14 cán bộ nghỉ hưu, có 6 cán bộ là trưởng phòng hoặc tương đương, còn lại là phó phòng hoặc tương đương, như: Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trưởng Công an huyện Phú Giáo, phó Công an huyện Bắc Tân Uyên, phó công an huyện tại TP Tân Uyên, phó Công an huyện Bàu Bàng... Tất cả đều nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Tối 28/2, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ và thành lập thành phố Phú Mỹ. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ; thành lập TP Phú Mỹ, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2025. Theo đó, thành lập 2 phường Tân Hòa, Tân Hải trên cơ sở các xã cùng tên; thành lập thành phố Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 333,02 km2 và quy mô dân số là 287.055 người. Đồng thời, thành lập TAND, VKSND TP Phú Mỹ. TP Phú Mỹ sẽ bao gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Hải, Tân Hòa, Tân Phước và 3 xã Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên.

Ngày 28/2, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168/2024 (1/1-28/2), lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý hơn 504.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.So với cùng kỳ năm 2024, việc xử phạt đã giảm hơn 192.000 trường hợp (giảm 27,6%). Theo đó, CSGT đã tước quyền sử dụng gần 39.000 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm gần 49.000 giấy phép lái xe; tạm giữ hơn 146.000 phương tiện. Trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn gần 106.000 trường hợp; vi phạm tốc độ hơn 120.000 trường hợp; người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 800 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông gần 7.000 trường hợp...

Sáng 1/3, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Trạng thái thời tiết nêu trên duy trì đến ngày 4/3. Trong khoảng thời gian này, thời tiết Hà Nội tương đối ấm áp, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm khoảng 19-20 độ C, trưa và chiều khoảng 26-28 độ C. Tuy nhiên, những ngày này độ ẩm trong không khí luôn ở mức cao gây ra hiện tượng nồm ẩm ở Hà Nội và nhiều nơi khác. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng đêm 4-5/3, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại miền Bắc và tiếp tục được bổ sung mạnh hơn vào ngày 6-7/3.