Chàng Đại úy xông pha và chuyện 10 căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn sau vụ nổ lớn

TPO - Vừa rời khu vực kiểm tra được một phút, sau lưng các anh bỗng có tiếng nổ lớn. Cả 10 căn nhà bị lấp hoàn toàn. Người trực tiếp phát hiện vết nứt và cùng đồng đội, chính quyền địa phương di dân, cứu dân thoát nạn trước đó vài giờ là Đại úy Nguyễn Cao Cường - Phó Trưởng Công an xã Cam Đường (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Sau Tết, khắp các cung đường Tây Bắc, hoa đào, mận bung nở, khoe sắc, mang lại một cảm giác đầy sức sống, tươi mới. Con đường từ thành phố Lào Cai vào xã Cam Đường chừng 15km, uốn lượn quanh những sườn đồi, thấp thoáng là những nếp nhà trong sương sớm. Mặt đường mới được thảm nhựa sạch sẽ, đang làm thay da đổi thịt vùng đất này.

Chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Cao Cường (SN 1989) - Phó Trưởng Công an xã Cam Đường, gương mặt trong Top 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, tại trụ sở của UBND xã như lịch hẹn.

Chàng Đại úy rắn rỏi, đôi mắt sáng với nụ cười hiền, giọng trầm, ấm áp. Anh đã chia sẻ nhiều điều thú vị về chuyện đời, chuyện nghề, những nỗ lực, ý chí bền bỉ, tinh thần xông pha, cống hiến, cũng như những kinh nghiệm, sự nhạy cảm nghề nghiệp của mình, đặc biệt là việc giúp người dân thoát nạn trong vụ sạt đồi kinh hoàng vùi lấp hoàn toàn 10 căn nhà tối 9/9 năm ngoái.

“Họ cơ bản đã ổn định cuộc sống, còn một số hộ đang xây lại nhà. Nhưng em sẽ đưa anh xuống để anh nắm sát thêm tình hình”, anh Cường chia sẻ khi nói về vụ sạt lở khi nhắc đến còn "sởn da gà" ở thôn Dạ 2, xã Cam Đường do bão số 3 năm ngoái.

Gần quả đồi sạt lở năm trước, nay đã hình thành khu tái định cư thôn Dạ 2, xã Cam Đường. Chúng tôi vào thăm ngôi nhà sắp hoàn thành của gia đình anh Trần Quốc Thiếp (43 tuổi, dân tộc Tày), nơi cách quả đồi sạt lở một con đường nhựa. Taluy quả đồi phía sau nhà anh Thiếp đã được cơ quan chức năng rà soát, cắt tầng để đảm bảo an toàn. Vì vậy, anh Thiếp và 9 hộ dân khác đã yên tâm quay lại xây dựng nhà để bắt đầu lại cuộc sống.

Nhìn thấy anh Cường đến, anh Thiếp vui vẻ chào đón rồi kể lại câu chuyện cũ với khách lạ: “Chúng tôi lúc nào cũng nhớ đến anh em Công an. May có anh em đến thông báo, hỗ trợ di tản chứ không thì mất hết. Ai cũng xót xa, có người cả đời xây được căn nhà, giờ thì mất trắng, cả gia tài bị chôn vùi trong bùn đất. Ở cái tuổi này rồi, tiền tài vật lực không đủ để khắc phục. Cũng may mắn, có chính quyền, có anh em Công an hỗ trợ, cuộc sống của chúng tôi bớt khó khăn”.

Câu chuyện về thời khắc cam go đó, như thước phim tua chậm, khiến chúng tôi không khỏi tò mò, thổn thức... Ngày 9/9/2024, sau khi bão số 3 đổ bộ, Lào Cai mưa lớn. Chiều hôm đó, công an xã Cam Đường cùng lực lượng an ninh cơ sở, chia thành các tổ tuần tra trên các điểm có nguy cơ sạt lở.

Lúc đó, nhóm của Đại uý Cường phát hiện trên đồi cao thôn Dạ 2 có vết nứt rộng chừng 15cm, dài khoảng 50 - 60m, nguy cơ sạt lở cao. Anh điện thoại báo cáo Công an thành phố và chính quyền xã về tình hình và xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, nhóm lập tức đến khu tái định cư thôn Dạ 2 thông tin về tình hình và vận động người dân lập tức di chuyển ra nhà văn hoá để ở tạm.

Ngày hôm đó, ở Cam Đường có 13 điểm dân cư thì có đến 11 điểm có nguy cơ, điện thoại của tổ công tác đổ liên hồi. Nhận định, tại điểm thôn Dạ 2 nghiêm trọng hơn cả, địa phương huy động xe tải của Công an xã, cán bộ chiến sĩ, dân phòng chia tổ khuân vác đồ đạc đưa theo cùng.

Người dân trong thôn lúc đó thấy các lực lượng đến đông, khẩn trương như vậy nên cũng nhất trí đi ngay. Đến 18h, công tác di dân, đồ đạc hoàn tất. Lực lượng chức năng cắm cọc, căng dây không cho người di chuyển, qua lại và quay về đơn vị để di tản hồ sơ, tài liệu vì nước cũng đã bắt đầu ngập.

“Lúc đó, tôi có hơi lo sợ, nghĩ rằng, không biết có ai quay lại lấy đồ đạc gì nữa không?. Rất may, chúng tôi lên nhà văn hóa kiểm tra thì mọi người đều an toàn”, Đại úy Cường nhớ lại.

Đến khoảng 20h đêm 9/9, mưa càng lúc càng lớn. Phán đoán thôn Dạ 2 là nơi đầu nguồn, dễ có sạt lở, lũ về nên tổ công tác quay lại xem nước dâng lên đến đâu. Kiểm tra tình hình xong, các anh quay ra đường liên thôn để về xã.

Di chuyển qua khu vực sạt lở này khoảng một phút thì các anh nghe tiếng nổ như bom sau lưng. Cả mảng đồi sập xuống gần như ngay lập tức, vùi lấp 10 căn nhà vừa mới di chuyển hồi chiều.

Sau đó, tình hình của người dân liên tục được báo cáo lên cấp trên. Đồng thời, công an xã túc trực, có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự của khu vực. Tiếp nối những ngày sau, gạo, đồ ăn được cung cấp đầy đủ đến với bà con.

Đại úy Cường chia sẻ, anh sinh ra ở Cẩm Khê (Phú Thọ), từ nhỏ đã ấp ủ khoác lên mình màu áo Công an nhân dân. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, anh nhập ngũ tham gia nghĩa vụ công an.

Những ngày tháng ở Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 7 đóng quân tại Như Quỳnh (Hưng Yên) đã rèn giũa cho anh ý chí kiên cường, sẵn sàng xông pha vào mọi nhiệm vụ. Anh đã từng cùng đồng đội trực tiếp tham gia cứu trợ bà con bị lũ lụt tại Đức Thọ (Hà Tĩnh), ăn ngủ cùng đồng bào miền Trung một tháng giữa biển nước mênh mông.

Sau nhiều nỗ lực, năm 2011, Đại úy Cường chính thức được biên chế vào lực lượng Công an. Anh được điều động lên nhận nhiệm vụ tại tỉnh Điện Biên, rồi sau đó về Sơn La. Với tâm nguyện tuổi trẻ phải xông pha, khám phá, tìm hiểu những vùng đất mới, anh tình nguyện đến những vùng khó khăn nhất.

Năm 2013, anh Cường được phân công về Công an thành phố Lào Cai. Trải qua các vị trí công tác, năm 2019, anh nhận quyết định công tác tại xã Cam Đường, nơi anh đã gắn bó 6 năm qua.

Tháng 11/2024, anh Cường được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an xã Cam Đường, phụ trách lĩnh vực PCCC, cứu nạn cứu hộ và giao thông.

Theo anh Cường, Cam Đường là xã có địa bàn rộng, dân cư đông và tình hình an ninh trật tự phức tạp. Hiện lực lượng Công an xã phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ tiếp nhận hồ sơ vụ việc đến điều tra, báo cáo cấp trên.

Trước đây, các vụ việc về an ninh trật tự, Công an xã đều báo cáo lên Công an thành phố để cử các đội nghiệp vụ tiếp cận, xử lý. Nhưng nay, những vụ việc như thế, Công an xã sẽ thụ lý hồ sơ chuyển lên khởi tố.

"Để bắt nhịp với tình hình mới, anh em trong đơn vị xác định, dù khó khăn, vất vả đến đâu đều phải chia sẻ, động viên nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Để chuẩn bị công việc rất hệ trọng tới đây, anh em đã cập nhật, nghiên cứu các quy định, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm mới thực hiện được”, Đại úy Cường nói.

Đại úy Cường chia sẻ, cái khó nhất ở cấp xã là làm sao để giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật lại phải đảm bảo hài hòa, gần dân, thân dân. Muốn làm được, anh em trong đơn vị thường xuyên bám nắm địa bàn, động viên, thăm hỏi nắm bắt thông tin.

Những vụ việc khi mới “chớm nở”, mới phát triển, anh em phải có biện pháp dập tắt, không để xảy ra phức tạp. Hơn nữa, các nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của bà con cũng phải được giải quyết ổn thoả.

Anh kể, có những việc rất nhỏ như mẹ con cãi nhau. Người mẹ đã hơn 80 tuổi, có lương hưu; người con đã lớn nhưng vẫn ham chơi, liên tục về đòi tiền lúc nửa đêm. Bà mẹ bất lực đành ra nhờ lực lượng Công an xã giúp đỡ.

Công an xã vào cuộc, nhắc nhở, răn đe người con, nếu không chấp hành, gây mất an ninh trật tự Công an sẽ có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật. Đồng thời, anh em cũng khuyên bảo, diễn giải về tâm lý, về đạo lý làm con để người con hiểu và thay đổi.

Hay như vụ ông chồng đi uống rượu về khuya, đòi hỏi ngủ cùng nhưng chị vợ kiên quyết không đồng ý nên bị chồng đánh. Chị vợ lại ra báo Công an. Khi ra cơ quan Công an, người chồng lại hối lỗi, chấp hành nên lực lượng Công an cũng không thể kiên quyết xử phạt.

“Công an xã cùng ăn, cùng ở với nhân dân. Dân là gốc nên anh em không thể quá nghiêm khắc, nhất nhất đè ra để xử lý. Những trường hợp như vậy, chúng tôi cũng phải tác động đến gia đình như nói với họ rằng không chấp hành sẽ xử phạt vi phạm hành chính, gửi thông báo về thôn để có ý kiến về gia đình văn hóa, rồi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc phấn đấu của con cái. Nói thế họ hiểu và chấp hành”, Đại úy Cường cho hay.

Đại úy Nguyễn Cao Cường, Phó Trưởng Công an xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) là người trực tiếp phát hiện vết nứt nguy hiểm, kịp thời sơ tán 10 hộ dân trước khi nhà ở của 45 nhân khẩu sụp đổ hoàn toàn trong trận bão lũ lịch sử tháng 9/2024. Đại úy Cường được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba về thành tích xuất sắc trong cứu tài sản của Nhà nước, cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong lũ quét, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.