Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký quyết định nhân sự

TPO - Theo Quyết định do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, ông Chu Hoàng Hà giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định 516/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Chu Hoàng Hà giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2025. Theo Nghị định số 38/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có không quá 4 Phó Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1160 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 6/3, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 101.684.818.650 đồng (gần 102 tỷ đồng), nhưng không ai trúng thưởng.Tuy vậy, hệ thống xác định có 2 vé số cùng trúng giải Jackpot 2. Giá trị của giải Jackpot 2 này trị giá 3.571.245.300 đồng (gần 3,6 tỷ đồng). Giải thưởng sẽ được chia đôi cho 2 người. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1160 của loại hình xổ số Power 6/55 là 05 - 10 - 21 - 26 - 43 - 51 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 15.

Ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa đồng ý cho Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật Thể thao tỉnh Khánh Hòa từ chức. Trước đó, vào năm 2024, ông Nguyễn Minh Đạt, Giám đốc Trung tâm, và bà Hoàng Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm, bị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa (cũ) và Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa kỷ luật cảnh cáo, liên quan đến sai phạm liên quan đến đào tạo vận động viên bóng đá trẻ. Ông Đạt và bà Nga sau đó viết đơn xin từ chức, thừa nhận những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước tại Trung tâm. Hiện, đơn vị phân công ông Đặng Quốc Văn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm.

Ngày 6/3, ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Quảng Trị, có văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh đề nghị tạm dừng bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số vì liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo văn bản, nhân dịp kỷ niệm 115 ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ban lãnh đạo Sở KH-CN tỉnh Quảng Trị đến thăm và tặng hoa chúc mừng một số đơn vị sự nghiệp của sở, trong đó có Trung tâm Chuyển đổi số. Mặc dù đã được thông báo, vào 7h35 cùng ngày, khi lãnh đạo sở này và lãnh đạo Công đoàn có mặt tại Trung tâm Chuyển đổi số, phần lớn viên chức, người lao động chưa có mặt (chỉ có 1 nhân viên nữ). Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Trị sau đó nghiêm khắc phê bình ban lãnh đạo Trung tâm; yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Ngày 6/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Ngọc Minh (44 tuổi, quê ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Ngày 6/3, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký văn bản, yêu cầu tạm dừng triển khai các dự án xây dựng trụ sở làm việc, dự toán mua sắm tại quận, huyện và xã, phường trên địa bàn thành phố. Thời gian tạm dừng kéo dài đến khi UBND TP có chỉ đạo mới. Các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm bảo quản tài sản tại công trình theo quy định; đồng thời rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân các công trình, dự án, dự toán mua sắm, đề xuất phương án xử lý gửi Sở Tài chính và Sở Xây dựng trước ngày 15/3. Trong số các dự án đang hoàn thành thủ tục thực hiện có Trung tâm chính trị - hành chính quận Hải Châu. Dự án này được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư tháng 7/2023, với tổng kinh phí hơn 420 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 7/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao trời rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ; Quảng Bình đến Huế phổ biến 16-19 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Ngày 7/3, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Rét đậm, rét hại ở khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/3.