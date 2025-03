Bản tin 8H: Bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

TPO - Đại tá Lê Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Chiều 3/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Theo đó, Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao quyết định nghỉ công tác chờ hưu và Đại tá Lê Huy, Phó chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam được bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Đại tá Lê Huy Sinh và Đại tá Lê Huy đã tiến hành bàn giao công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM. Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Mãi để nhận nhiệm vụ mới tại Quốc hội, giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Chiều 3/3, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Lê Văn Thuận (Sinh năm 1975, quê quán huyện Bến Cầu, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh) và Thượng tá Lê Trung Ái (Sinh năm 1979, quê quán thị xã Trảng Bàng, Trưởng Công an TP Tây Ninh) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Ngày 3/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Giao thông được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Báo Xây dựng. Bộ Xây dựng cũng bổ nhiệm 1 Phó Tổng biên tập Báo Giao thông và 3 Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng. Báo Xây dựng hợp nhất với Báo Giao thông thành Báo Xây dựng sau khi thực hiện hợp nhất giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng.

Chiều 3/3, UBND tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan về Dự án tuyến đường sắt đô thị kết nối Đồng Nai với tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (tuyến metro số 1). Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi của đơn vị tư vấn, tuyến đường sắt kết nối giữa Đồng Nai và đường sắt đô thị số 1 có chiều dài gần 20km, tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, tốc độ thiết kế 40 km/h. Tuyến bắt đầu từ ga F0 của đường sắt đô thị số 1 đến xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; toàn tuyến có 12 ga và 1 depot (nơi tập kết container và hàng hóa, diện tích khoảng 23ha). Vị trí xây dựng tuyến đường sắt dọc bên trái Quốc lộ 1A (hướng từ Nam ra Bắc). Toàn bộ tuyến sẽ đi nổi trên mặt đất, không đi ngầm, không có ga ngầm.

Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thanh niên Đinh Tấn T. (sinh năm 2002, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng). Đinh Tấn T. có hành vi vi phạm hành chính thực hiện hành vi gian dối (sử dụng chất gây nghiện cần sa, bồ đà) nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ. Trước đó, T. đã có kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. Với hành vi vi phạm trên, Đinh Tấn T. phải nộp phạt với số tiền là 45 triệu đồng, buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 4/3, khu vực Bắc Bộ trời lạnh, mưa nhỏ và sương mù, tuy nhiên đến trưa chiều, trời hửng nắng. Đêm 4-5/3, khu vực Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh với cường độ yếu gây mưa nhỏ vài nơi. Tuy nhiên, sau đó không khí lạnh bổ sung mạnh hơn nên nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm và mưa từ đêm 5/3, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ ở Hà Nội từ ngày 6/3 giảm sâu, dao động 13-18 độ C. Ngày 7-11/3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa khả năng có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.