Bản tin 8H: Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 được nghỉ bao nhiêu ngày?

TPO - Người dân cả nước được nghỉ 3 ngày liên tiếp vào Giỗ Tổ Hùng Vương và 5 ngày liên tiếp vào dịp 30/4-1/5.

Năm nay, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 1 ngày, rơi vào thứ Hai (ngày 7/4, tức 10/3 Âm lịch). Do liền kề trước ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương là thứ Bảy, Chủ nhật nên ngày nghỉ sẽ được kéo dài hơn. Công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ ngày 5/4 đến hết ngày 7/4, bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần. Dịp 30/4-1/5, người dân cả nước được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Tư (ngày 30/4), đến hết Chủ nhật (ngày 4/5). Người lao động đi làm bù vào thứ Bảy (ngày 26/4).

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1159 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 4/3, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 96.543.610.950 đồng (hơn 96,5 tỷ đồng), nhưng không có ai trúng giải. Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott tìm được 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.612.034.450 đồng (hơn 3,6 tỷ đồng). Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1159 của loại hình xổ số Power 6/55 là 05 - 14 - 27 - 43 - 45 - 53 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 47. Ngoài ra, Vietlott còn tìm được 24 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.227 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 27.815 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Chiều 4/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình vào Báo Thái Bình và công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về việc sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình vào Báo Thái Bình thành Báo Thái Bình. Báo Thái Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/3/2025. Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc phân công và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình, giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Thái Bình.

Chiều 4/3, lãnh đạo UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cô gái trẻ tử vong trong nhà trọ.Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7h40 ngày 4/3, không thấy người thuê trọ tại phòng số 9 mở cửa đi làm, gọi cửa nhưng không có người trả lời, bà Nguyễn Thị L. (chủ nhà trọ ở xã Kim Xuyên) nhờ người quen soi đèn qua cửa sổ thì phát hiện có người nằm sấp tại khu vực cửa nhà tắm. Sau khi phá cửa, bà L. xác định nạn nhân đã tắt thở. Nạn nhân là chị Lò Thị T. (SN 2002, quê ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Chị T. làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Kim Xuyên. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Khoảng đêm 5-6/3, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 5/3, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm dần. Từ đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 6/3, vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, còn khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế khoảng đêm 6/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 16-19 độ C.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 4/3/2025 bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.Ông Phạm Mạnh Cường sinh năm 1971, quê quán huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp (tại Đại học Goettingen – CHLB Đức), Thạc sĩ Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tại Học viện Công nghệ châu Á), Cử nhân Lâm sinh tổng hợp (tại Đại học Lâm nghiệp Việt Nam). Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện nay gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn và các Phó Chủ nhiệm: ông Nguyễn Sỹ Hiệp, bà Mai Thị Thu Vân, ông Đỗ Ngọc Huỳnh, ông Trịnh Mạnh Linh và ông Phạm Mạnh Cường. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/3, ông Đặng Xuân Hiệp, Phó Trưởng phòng công chức viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến ngày 3/3, UBND tỉnh đã phê duyệt cho 101 người (thuộc khối chính quyền do UBND tỉnh quản lý) đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Trong đó, cấp tỉnh có 39 người, cấp huyện 62 người. Đa số những người xin nghỉ đã lớn tuổi, chỉ còn từ 2-4 năm công tác và đang làm việc tại các đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp. Bên cạnh đó, có 49 hồ sơ trả về do không thuộc đối tượng của Nghị định 178/2024/NĐ-CP hoặc chưa có quyết định sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức. Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã gửi lại 177 hồ sơ chưa thẩm định cho các cơ quan, đơn vị điều chỉnh lại ngày nghỉ hưu cho phù hợp. (XEM CHI TIẾT)