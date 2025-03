Hà Nội: Giao thông tê liệt sau giờ tan tầm

TPO - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt Công ty TNHH giáo dục Thái Hòa CEP do có hành vi đăng thông tin không đúng sự thật liên quan kỳ thi đánh giá năng lực vào trường Công an dân nhân dân (CAND) của Bộ Công an.