Bản tin 8H: Nguyên quyền Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang nghi nhảy cầu tự tử

TPO - Công an TP Mỹ Tho xác nhận thi thể nổi trên sông Tiền là bà Võ Thị Thu H., nguyên quyền Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Tối 9/10, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác nhận thi thể nổi trên sông Tiền (địa phận xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho) là bà Võ Thị Thu H., nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Trước đó, tối 6/10, người thân bà H. đến Công an phường 1, TP Mỹ Tho, trình báo bà H. đã đi khỏi nhà vào lúc 17h cùng ngày, không liên lạc được. Khoảng vài giờ sau, người dân phát hiện xe đạp của bà H. bỏ trên cầu Rạch Miễu. Đầu giờ chiều 9/10, thi thể của bà H. được cơ quan chức năng phát hiện. Gia đình cho biết vào tháng 11/2021, bà H. nghỉ hưu và có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Theo cơ quan công an, bà H. nghi nhảy cầu do phiền muộn chuyện trong cuộc sống.

Tối 9/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH ngày 15-2-2022 về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thành phố Phổ Yên.

Khoảng 3h40 ngày 10/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực bến tàu Cửa Đại, phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam. Thời điểm trên, người dân phát hiện xảy ra cháy tại một tàu đang neo đậu tại bến Cửa Đại nên hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lớn đã lan nhanh sang 2 tàu gỗ và 5 cano đang neo đậu tại đây. Ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, cho biết thời điểm xảy ra cháy tại địa phương có mưa lớn. Tuy nhiên, do gió lớn, 8 chiếc tàu bị cháy nhanh chóng. Đến 6h45 cùng ngày, các tàu bị cháy hoàn toàn. Hiện, tàu cháy đang trôi dạt trên sông phía xã Duy Hải ( huyện Duy Xuyên), Đồn Biên phòng Cửa Đại đã báo động phương tiện neo đậu tại đây.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (10/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 18-21 độ. Hôm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày 9/10, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho hay, hiện đang xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tại một số thời điểm, có 54 cửa hàng tạm hết xăng dầu. Tình hình các cây xăng hết xăng dầu xảy ra tại nhiều quận huyện như TP.Thủ Đức, Gò Vấp, quận 12, Tân Bình, Bình Chánh… Nguyên nhân chủ yếu là chưa nhập được hàng hoặc đang làm thủ tục nhập hàng. Theo Cục QLTT TP.HCM, tính đến chiều 9/10, thành phố có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 60 thương nhân phân phối, 1 thương nhân làm tổng đại lý và 29 đại lý bán lẻ.

Khoảng 11h ngày 9/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại gara ô tô Nhàn Nhã, ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn lập tức xuống hiện trường. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng cùng quần chúng nhân dân kiểm soát được đám cháy. Công an huyện Lạng Giang cho biết vụ việc hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng thiêu rụi 2 ô tô tại gara. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ.

Ngày 8/10 Việt Nam ghi nhận 682 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.486.043 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 391 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.596.187 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 70 ca. Ngày 07/10 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.153 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)