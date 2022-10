Bản tin 8H: Mạo danh Thanh tra Sở Y tế TPHCM hăm dọa người dân

TPO - Thanh tra Sở Y tế TPHCM chuyển thông tin đến Công an TPHCM để xác minh một số người mạo danh thanh tra rồi gọi điện hăm dọa người dân mua bán thuốc điều trị COVID-19 không phép.

Trong thông báo phát đi ngày 7/10, Thanh tra Sở Y tế TPHCM khẳng định các cuộc gọi đến người dân xưng thanh tra sở là mạo danh. Đơn vị đã chuyển thông tin này đến Công an TPHCM để xác minh những người mạo danh và đề nghị người dân không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của những người gọi đến. Khi phát hiện sự việc tương tự, cần thông báo cho thanh tra sở qua số điện thoại 028 3930 9672 - 028 3930 7916. Theo Thanh tra Sở Y tế TPHCM, những người này gọi điện thoại hăm dọa người dân mua bán thuốc điều trị COVID-19 không phép. Họ nói đúng số chứng minh nhân dân, địa chỉ của người dân để gây áp lực.

Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội (Nhổn - Ga Hà Nội). Dự án này có tổng mức đầu tư 54,75 triệu USD, được thực hiện trên địa bàn 6 quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2025. Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được khởi công năm 2010 và liên tục bị chậm tiến độ, dự kiến tới năm 2027 mới hoàn thành. Với việc liên tục chậm tiến độ hoàn thành, dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đã đội vốn thêm gần 5.000 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 34.500 tỷ đồng.

Chiều 7/10, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Hải giữ chức Giám đốc Sở Tài chính thay ông Nguyễn Xuân Hải - nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 3033 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (8/10), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Dự báo từ mai (9/10), mưa gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Trong đó, từ ngày 9/10 đến sáng 10/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/10 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 702 ca COVID-19, giảm 428 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.485.361 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 437 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.595.796 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 73 ca. Ngày 06/10 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.152 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/10, ông Nguyễn Hữu Tâm - Chủ tịch UBND xã Thanh Hoá (huyện rẻo cao Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) cho biết, công an đang điều tra nguyên nhân một trẻ mầm non tử vong tại trường mầm non Bắc Sơn. Theo ông Tâm, sau giấc ngủ trưa như thường lệ của trường mầm non Bắc Sơn, hơn 200 trẻ mầm non cùng dậy lúc 14h tiếp tục buổi học chiều vào cùng ngày, Tuy nhiên, cô giáo đến gọi cháu Phạm Thái S. (SN 2018, lớp nhỡ mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hoá) thì phát hiện tử vong. (XEM CHI TIẾT)