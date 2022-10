Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương

TPO - Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan vừa công bố các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ. Theo đó, tại các quyết định số: 1097-QĐ/BTCTW, 1098-QĐ/BTCTW và 1099-QĐ/BTCTW ngày 29/9/2022, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quyết định điều động, phân công đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương III giữ chức Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên; Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I giữ chức Vụ trưởng Vụ Địa phương III. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/10/2022.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/10, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông ở các khu vực này khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, mưa dông có thể xuất hiện rải rác vài nơi. Bắc Trung Bộ giảm mưa rõ rệt, khoảng nắng xuất hiện nhiều hơn, nhưng lũ rút chậm nên nhiều nơi còn ngập lụt.

Ngày 4/10, Sở Y tế TP.HCM có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM về việc hỗ trợ cung cấp thông tin về việc 579 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vắc xin phòng COVID-19. Sở Y tế đề nghị Sở GD&ĐT cung cấp cho Sở Y tế danh sách của tất cả những trẻ (chưa tiêm vắc xin phòng COVID- 19 hoặc tiêm chưa đủ mũi) có phụ huynh là nhân viên y tế. Đặc biệt danh sách 579 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trước đó, qua khảo sát nhanh của Sở GD&ĐT về các đơn vị trường học tại quận 1, có 579/879 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Ngày 4/10, Sở Công Thương TPHCM kiến nghị UBND thành phố xem xét, chấp thuận việc triển khai đề án phố ẩm thực Phan Xích Long (quận Phú Nhuận). Theo đơn vị này, phố ẩm thực mới sẽ tạo không gian giải trí, tham quan, vui chơi, mua sắm cho người dân, du khách, đẩy mạnh hoạt động du lịch và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế ban đêm của TPHCM. Ý kiến của Sở Công Thương được đưa ra trong bối cảnh, các sở, ban, ngành đã cơ bản thống nhất, ủng hộ quận Phú Nhuận mở tuyến phố ẩm thực mới.

Ngày 4/10, Công an xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận trình báo từ gia đình chị Lưu Kim Hạnh (SN 1986) về việc con gái Võ Thị Cẩm Tiên (SN 2008), ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh mất liên lạc với gia đình. Chị Hạnh cho biết phát hiện con gái biến mất vào tối 3/10, chỉ tìm thấy trong phòng 1 bức thư được cho là của con gái để lại với nội dung “con sẽ đi về một nơi xa, ba mẹ đừng kiếm con nữa nhé”. Theo chị Hạnh, trước khi xảy ra vụ việc, Tiên có quen một thanh niên ngụ cùng tỉnh qua mạng xã hội. Gia đình khuyên can nhưng Tiên không nghe.

Ngày 4/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.020 ca COVID-19, tăng 224 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.482.334 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 805 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.593.986 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 57 ca. Ngày 03/10 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Bến Tre (1), Hà Nội (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.151 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn để nhận nhiệm vụ mới. Trước đó, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn. Lý do miễn nhiệm, ông Tuấn vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026. (XEM CHI TIẾT)