Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

TPO - Bà Hà Thị Nga được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngày 6/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Chính sách xã hội. Tại Quyết định số 1170/QĐ-TTg ngày 6/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh bổ nhiệm bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, dân tộc Thái, là cử nhân ngữ văn, cử nhân chính trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Từ ngày 9-10/10, khu vực này mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Từ đêm 9/10, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Trung Bộ từ đêm 8-9/10 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, Bắc Trung Bộ từ chiều 9/10 đến đêm 10/10 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày 10-11/10 trời chuyển lạnh. Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ khoảng thời gian từ ngày 10-16/10 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Ngày 6/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, Phó Thủ tướng đã ký Quyết định 1169/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước đó, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, với 57/57 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỉ lệ 100%), ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Ngày 6/10, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Ngãi khoá XX tiến hành kỳ họp thứ 10 quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế và ông Hồ Minh Nên bằng hình thức khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với các nhân sự nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; nguyên Giám đốc Sở Y tế, giai đoạn 2014 -2018 và giai đoạn 2019-2022.

Chiều 6/10, tại buổi họp báo quý III/2022 do TP Cần Thơ tổ chức, ông Lê Hùng Yên - Phó giám đốc Sở Nội vụ cho biết, từ ngày 1/1/2020 đến 30/6/2022, địa phương có 952 viên chức thôi việc, tập trung ở Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có 436 viên chức thôi việc; ngành y có 358 viên chức xin nghỉ. Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá, viên chức xin nghỉ việc có nhiều lý do, như: nguyện vọng của cá nhân, gia đình; không đáp ứng được vị trí việc làm… Tuy nhiên, ông Yên nói có một nguyên nhân chung là chế độ tiền lương, thu nhập chênh lệch giữa trong và ngoài cơ quan Nhà nước.

Ngày 6/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.130 ca COVID-19, giảm 64 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.484.659 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 515 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.595.359 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 76 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.151 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 6/10, huyện Hoài Đức khởi công Dự án đường liên khu vực 6 (đoạn từ đường liên khu vực 1 đến đường vành đai 3,5). Theo đó, tuyến đường có chiều dài 3,6km, điểm đầu tuyến giao với đường liên khu vực 1; điểm cuối tuyến giao với đường vành đai 3,5 thuộc huyện Hoài Đức. Dự án có tổng mức đầu tư là gần 760 tỷ đồng. Về nguồn vốn đầu tư dự án: ngân sách Thành phố bố trí 50% tổng mức đầu tư, ngân sách huyện bố trí 50% còn lại từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện. (XEM CHI TIẾT)