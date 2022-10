Bản tin 8H: Chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh ở Hà Nội

TPO - Công an quận Thanh Xuân đang xác minh thông tin chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh ở Hà Nội.

Ngày 5/10, mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cáo về một thủ đoạn giả mạo phụ huynh xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, sáng 28/9, một cô giáo chủ nhiệm lớp 2, trường Tiểu học Phan Đình Giót, nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, nói muốn đón một học sinh về sớm vì có việc gia đình. Giáo viên này không đồng ý vì chưa nhận được thông báo của phụ huynh. Đối tượng đổi thái độ sang đe dọa, uy hiếp giáo viên, cho biết hắn ta là chủ nợ của bố mẹ học sinh. Ban giám hiệu và đường dây liên lạc của nhà trường cũng nhận những cuộc điện thoại tương tự. Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Khoảng hơn 17h chiều 5/10, người dân đi trên đường Nam Trân phát hiện cô gái nghi tự thiêu bên cạnh hồ Bồ Đề ở đường Nam Trân phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng). Nhận tin báo, công an quận Liên Chiểu cùng lực lượng y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tiếp cận nạn nhân, lực lượng y tế sơ cứu, sau đó đưa cô gái nói trên đi cấp cứu. Tại hiện trường, nạn nhân có dấu hiệu bị bỏng nặng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 6/10, miền Bắc tiếp tục đón nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất duy trì ở khoảng 30-33 độ C nhưng cần đề phòng những cơn mưa dông bất chợt và lốc sét trong dông. Từ 7-10/10, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Ngày 9-10/10, vùng núi trời chuyển rét, trung du và đồng bằng trời chuyển lạnh. Bắc Trung Bộ cũng giảm mưa sau nhiều ngày mưa trắng trời. Trung Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Ngày 5/10, Việt Nam ghi nhận 1.194 ca COVID-19, tăng 174 ca so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có11.483.529 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 858 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.594.844 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 75 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là43.151ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Ngày 5/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản, giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản.

Ngày 5/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Đinh Cẩm Vân (SN 1965) - nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Vân được thực hiện sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can bà này để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 5/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp phòng và trưởng công an huyện. Cụ thể, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu; trung tá Trần Văn Quang, Phó trưởng Phòng Tham mưu được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; thượng tá Giáp Thành Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Mỹ Đức.