Bản tin 8H: Người ném tiền, la hét trong quán bún ở Đà Nẵng là cán bộ Sở TN&MT

TPO - Sở Tài nguyên-Môi trường Đà Nẵng xác định một Phó phòng thuộc sở là người ném tiền, la hét trong quán bún gây bất bình dư luận.

Tối 2/10, Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng thông tin liên quan vụ một người đàn ông được cho là cán bộ của sở này ném tiền tung tóe trong quán ăn, la hét khiến dư luận bất bình. Theo đó, người trong đoạn clip là ông Đ.C.P, Phó trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN-MT Đà Nẵng. Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm chuẩn mực đạo đức của cán bộ P., báo cáo kết quả về Giám đốc sở trước 9h ngày 3/10/2022.

Tối 2/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá 21,2 tỉ đồng Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot là 03-17-28-30-31-32. Vé này được bán ra từ điểm bán hàng của Vietlott số 12 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận Thủ Đức, TP HCM. Trước đó, tại kỳ quay số ngày 1/10, Vietlott cũng công bố có 1 vé loại hình vé số Power 6/55 trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) trị giá 37,2 tỉ đồng.

Chiều 2/10, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (đóng tại TP Vũng Tàu) đã chở 13 thi thể thuyền viên tàu WUZHOU 8 về cầu cảng của Trung tâm, bàn giao cho các cơ quan chức năng Việt Nam và nước bạn Trung Quốc. Trước đó, khoảng 12h45 cùng ngày, 8 thuyền viên được cứu sống của tàu WUZHOU 8 cũng đã được máy bay trực thăng chở từ Côn Đảo đáp xuống sân bay Vũng Tàu để đưa về bệnh viện Vũng Tàu tiếp tục điều trị. Như vậy, toàn bộ 21 thuyền viên tàu WUZHOU 8 đã được cơ quan chức năng ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức đưa về đến TP Vũng Tàu trong chiều 2/10.

Chiều 2/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh bước đầu xác định vụ cháy nổ tại Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa (đóng tại thị xã Kỳ Anh) do trong quá trình hàn phát sinh nhiệt lượng lớn làm đường ống bị nổ. Khoảng 13h18 ngày 1/10, tại nhà Xưởng đốt khí số 1 - Nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận Năng lượng - Công ty Formosa Hà Tĩnh, nhóm công nhân của nhà thầu Hữu Sinh đang tiến hành bảo dưỡng đường ống thì xảy ra nổ. Vụ việc khiến anh Nguyễn Đình Tân (40 tuổi, trú huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tử vong. Hai công nhân bị thương gồm Võ Tá Hiếu (29 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Lê Văn Dương (52 tuổi, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Chiều 2/10, lãnh đạo UBND xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết nhiều khách du lịch vừa phát hiện một con cá voi (gọi là cá Ông) bị mắc cạn tại bờ biển thôn Châu Me. Theo đó, cá Ông gặp nạn dài khoảng 3 mét, nặng hơn 300 kg. Cá Ông bị yếu nên bơi chậm chạp. Nhiều khách du lịch đã hô hoán thêm người, tìm mọi cách đưa ra khỏi bờ song cá Ông vẫn tiếp tục trôi dạt lại bờ. Nhận tin báo, chính quyền xã Phổ Châu nhanh chóng huy động lực lượng cùng người dân nỗ lực đưa cá Ông trở lại biển nhưng vẫn chưa được.

Sáng 2/10, hàng trăm thanh niên trên địa bàn TP HCM và cả các tỉnh miền Tây điều khiển các xe máy "độ chế" đến quán cà phê trên đường Số 5 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) để giao lưu. CSGT-TT Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan đã đến quán cà phê, kiểm tra các phương tiện trên. Qua kiểm tra, phát hiện hơn 100 chiếc xe không có giấy tờ, thay đổi kết cấu hay người điều khiển không có bằng lái... được đưa về trụ sở Công an phường để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/10, Việt Nam ghi nhận 490 ca COVID-19. Đây là ngày có số mắc mới thấp nhất trong nhiều tháng qua tại nước ta. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.480.518 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 319 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.592.911 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 65 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.149 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)