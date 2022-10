Bản tin 8H: Cặp song sinh bị bỏ rơi ven đường Vành đai 3

TPO - UBND phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) đang ra thông báo tìm cha mẹ hoặc người thân của 2 bé gái sơ sinh, bị bỏ rơi ven đường Vành đai 3.

Ngày 30/9, UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết vừa phát đi thông báo tìm người thân của hai bé gái sơ sinh khoảng một tháng tuổi, bị bỏ rơi trong một chiếc giỏ nhựa ven đường Vành đai 3 (đoạn gần đường vào khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú). Hai bé được phát hiện vào khoảng 19h30 ngày 29/9, chân có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (có ghi tên mẹ là H.T.T.L., 25 tuổi). Người tự nhận là mẹ của hai bé để lại bức thư viết tay cho biết là mẹ đơn thân, không thể nuôi con. Hiện tại hai cháu bé đang được ông Ngô Quốc Sơn và bà Lâm Quỳnh Nga, địa chỉ số 33, đường 3.3, Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian UBND Phường Trần Phú tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Ngày 30/9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã chủ trì lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 3 cán bộ chỉ huy. Theo đó, các đồng chí nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí gồm: Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; và Đại tá Trần Quang Huy - Trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/10), khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-700mm, có nơi trên 100mm. Ngày mai, mưa lớn vẫn tiếp tục ở khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhưng cường độ giảm đi một chút với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Dự báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến đêm 2/10. Từ ngày 03/10 mưa dông giảm nhanh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/9 Việt Nam ghi nhận 1.470 bệnh nhân COVID-19 trong nước, tăng 492 ca so với ngày hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.479.356 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 948 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.591.865 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 107 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.148 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 30/9, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xác nhận thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cẩm Phả đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ của Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố, gồm: Đội phó Phạm Thành Nam, hai viên chức Trần Văn Hùng và Phạm Ngọc Thanh và nhân viên hợp đồng Bùi Duy Tùng. Bốn cá nhân trên bị khai trừ ra khỏi Đảng do bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cẩm Phả khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ" liên quan đến vụ việc hơn 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tiến hành kỳ họp thứ 10 với sự chủ trì của ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ông Trần Duy Hùng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt; và ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc. Ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư TP Bảo Lộc thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục gia đình dẫn đến để con ruột phạm tội, phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Trần Duy Hùng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng. (XEM CHI TIẾT)