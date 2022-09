Bản tin 8H: Ban Tuyên giáo Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

TPO - Chiều 28/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Vụ Tổ chức Cán bộ.

Ngày 28/9, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phú Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kể từ ngày 1/10/2022. Tại Quyết định số 1719 của Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Trương Thị Việt Anh, chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức Cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng của Vụ này, từ ngày 1/10/2022.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/9-1/10, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Từ ngày và đêm 30/9, các khu vực khác ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2-3/10. Mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Chiều 29/9, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết luận kiểm tra việc quản lý thông tin thuê bao, xử lý sim có thông tin thuê bao không đúng quy định, sim sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tại 7 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile, Gtel Mobile, I-Tel, Mobicast). Theo đó, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt với tổng số tiền phạt gần 3 tỷ đồng; trong đó, xử phạt doanh nghiệp viễn thông và các chi nhánh 1,155 tỷ đồng, tương đương tổng mức Thanh tra Bộ xử phạt trong 5 năm, từ 2017 (1,378 tỷ đồng). Ngoài ra, đoàn thanh tra đã xử phạt 39 điểm viễn thông ủy quyền trên phạm vi toàn quốc với số tiền là 1.770 triệu đồng.

Theo số liệu cập nhật ban đầu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nhiều tỉnh miền Trung, tính đến 16h chiều 29/9, bão Noru đã làm 62 người bị thương (Quảng Trị có 13 người, Huế 8 người, Quảng Nam 41 người), 3 người chết và mất tích do mưa lũ sau bão, 160 ngôi nhà bị sập, hơn 3.300 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, bão làm 77 điểm trường tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi bị ảnh hưởng; hơn 8.300ha lúa, hoa màu, thủy sản bị ngập; hơn 22.000 con gia súc, gia cầm bị chết/cuốn trôi; gần 5.300 cây xanh bị gẫy đổ. Bão còn làm một chiếc ghe, 8 tàu nhỏ bị hư hại, bị chìm tại nơi neo đậu. Tại các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49B, 15D, 9D, 14E, 24, 24B, 24C và một số tuyến đường giao thông địa phương đã xuất hiện gần 65 điểm sạt lở. 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi.

Tối 29/9, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, khoảng 16h cùng ngày trên địa bàn xã Nghi Lâm, vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985, trú tại xã Nghi Lâm) trên đường về gần tới nhà thì gặp nước lớn, bị lũ cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân gần đó chỉ kịp giữ lại xe máy, còn vợ chồng anh Ái bị dòng nước lũ cuốn mất tích. Theo bà Tuyết, vợ chồng anh Ái đi khám sức khỏe từ bệnh viện về, khi đi qua cầu Cố Hoa không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Vợ chồng anh Ái có 3 người con, cháu đầu học lớp 6, cháu thứ 2 học lớp 1 và một cháu chưa đến tuổi đi học.

Ngày 29/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 978 ca COVID-19, giảm 609 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.477.886 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.100 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.590.917 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 106 ca. Ngày 28/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hải Dương. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.148 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/9, Sở GTVT TPHCM đã ra thông báo khẩn điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Theo đó, Sở GTVT TPHCM thông báo, kể từ ngày 29/9/2022, cấm các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Sở GTVT TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông khi lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. (XEM CHI TIẾT)