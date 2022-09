Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự tại Cục Đường bộ Việt Nam

TPO - Ông Nguyễn Xuân Cường nhận quyết định chuyển đổi chức vụ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam sang Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Chiều 27/9, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ GTVT đã trao quyết định chuyển đổi chức vụ của ông Nguyễn Xuân Cường, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam sang Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 1/10/2022. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Cường được bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 1/9 thay ông Nguyễn Văn Huyện nghỉ hưu theo chế độ. Ngoài ra, các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Xuân Ảnh và Phan Thị Thu Hiền được chuyển đổi chức vụ lãnh đạo sang Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Tối 27/9, thi thể anh Nguyễn Đăng N. (SN 1972), trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được tìm thấy tại bờ biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, sau 35 giờ mất tích. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 26/9, khi đang cùng các ngư dân khác trên tàu cá QB 920005 TS đưa tàu từ cửa Nhật Lệ về cảng Gianh để neo đậu, tránh trú bão, anh N. không may bị rơi xuống biển mất tích. Vị trí anh N. gặp nạn cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 2 hải lý.

Ngày 27/9, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã nắm được thông tin đường tránh TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) bị hư hỏng. Theo ghi nhận, mặt đường xuất hiện nhiều điểm bong tróc, hình thành các ổ gà, gây mất an toàn giao thông. Dự án tuyến đường tránh TP Kon Tum được thiết kế theo quy mô đường cấp 3 do Sở GTVT tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 25km với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Dự án triển khai từ năm 2018 do liên danh Công ty CP Trường Long, Công ty CP Cầu đường New Sun, Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng thi công. Theo Sở GTVT tỉnh Kon Tum, dự án đường tránh này đã thi công xong nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao, vì vậy trách nhiệm sửa chữa thuộc về nhà thầu.

Sáng 27/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) triển khai thí điểm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV từ xa, cấp phát thuốc tận nhà. Chương trình dự kiến diễn ra đến ngày 30/4/2023, kinh phí do các dự án tài trợ. Tại chương trình, BS Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố có 2.758 ca nhiễm HIV được phát hiện, trong đó, 996 người có hộ khẩu thành phố. Theo bác sĩ Hưng, TPHCM triển khai thêm giải pháp điều trị từ xa để phù hợp với tình hình mới, hướng đến việc hỗ trợ khách hàng nhóm nguy cơ cao tiếp cận dịch vụ thuận lợi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 1959/QĐ-BTC công bố ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính là ngày 10/10 hàng năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục Tin học và Thống kê Tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức hoặc lồng ghép các chuyên đề, hội thảo, báo cáo liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính trong dịp tháng 10 hàng năm. Mục đích tổ chức ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Rạng sáng nay (28/9), tâm bão Noru đã nằm trên khu vực đất liền từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Lúc 4h, sức gió mạnh nhất duy trì cấp 10-11, giật cấp 13 trên đất liền. Dự báo trong ngày hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7. Trong tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/9, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 1.588 bệnh nhân COVID-19, tăng 156 ca so với ngày hôm qua. Hiện còn 118 bệnh nhân nặng đang điều trị, tăng 15 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.475.321 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.227 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.588.788 ca. Ngày 26/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Cần Thơ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.147 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)