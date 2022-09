Bản tin 8H: Trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

TPO - Cục An toàn Lao động báo cáo Bộ LĐ-TB-XH phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 là 7 ngày.

Ngày 26/9, lãnh đạo Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), cho biết Cục đã báo cáo tổng hợp góp ý thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (Tết Quý Mão 2023) lên Bộ LĐ-TB-XH để trình Chính phủ xem xét, quyết định. Theo đó, Cục báo cáo Bộ LĐ-TB-XH phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 là 7 ngày, từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023, tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Tuy nhiên, vị lãnh đạo nhấn mạnh đây có thể chưa phải là phương án cuối cùng do Bộ LĐ-TB-XH còn nghiên cứu, điều chỉnh trước khi trình Thủ tướng vào cuối tháng này.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 9 tháng năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/9/2022), toàn quốc xảy ra 8.313 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.714 người, bị thương 5.546 người. So với 9 tháng đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông tăng 140 vụ (1,71%), tăng 518 người chết (12,35%), giảm 104 người bị thương (1,84%). Đường bộ là lĩnh vực xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất với 8.206 vụ, làm chết 4.606 người, bị thương 5.524 người. Kế đến là đường sắt, xảy ra 76 vụ, làm chết 55 người, bị thương 19 người. Trên đường thủy xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 3 người. Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 12 người.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (27/9) đến ngày mai, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 28-30/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Mưa giông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Chiều ngày 26/9, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Theo đó, Ban chỉ đạo tiền phương được thành lập tại TP Đà Nẵng để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4. Ban chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai) làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan làm Phó ban thường trực. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/9, Việt Nam ghi nhận 1.432 ca COVID-19, tăng 471 ca so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.473.733 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 700 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.587.561 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 103 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.146 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Trong các ngày 23 và 26/9/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 20. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam; Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ lãnh đạo Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), một vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều 26/9, tại Km83, thuộc địa phận huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Theo đó trong lúc thảm nhựa mặt đường khi đang rải nhựa, một công nhân bị trượt chân và bị xe tưới nhũ tương cán qua, tử vong tại chỗ. Lãnh đạo công ty 238 - đơn vị thi công gói thầu thảm nhựa mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai xác nhận công nhân tử vong là người của công ty và sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng huyện Cẩm Khê, Cục C08 đã có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra, xử lý. (XEM CHI TIẾT)