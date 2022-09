Bản tin 8H: Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin thôi tái bổ nhiệm

TPO - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin thôi tái bổ nhiệm, nhường vị trí cho đồng nghiệp dù vẫn còn đủ điều kiện và thời gian công tác.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa trao quyết định bổ nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương đối với ông Nguyễn Hà Thanh, thay cho ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng đương nhiệm. Trước đó, Tiến sĩ- bác sĩ Bạch Quốc Khánh dù đủ điều kiện và thời gian công tác nhưng xin thôi tái bổ nhiệm, giới thiệu thế hệ lãnh đạo kế cận. Sau khi lui về làm chuyên môn, ông Khánh tiếp tục là Bí thư Đảng uỷ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tiến sĩ -bác sĩ Bạch Quốc Khánh (SN 1964) được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ tháng 10/2017. Trước đó, ông từng có hơn 12 năm làm Phó Viện trưởng viện này.

Từ 13h ngày 25/9, 1 trạm thu phí tại quốc lộ 1 của Dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy và bảo trì, tăng cường mặt đường QL1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang) hoạt động thử nghiệm để chuẩn bị cho công tác thu phí chính thức vào ngày 7/10 tới. Theo đó, trạm thu phí tại QL1 thu từng làn một và sau đó mở rộng hết các làn của trạm. Đối với trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy sẽ thu phí thử nghiệm vào lúc 9h ngày 28/9, vận hành từng làn sau đó mở rộng hết các làn của trạm. Hình thức thu thử nghiệm là mỗi hướng thu 1 làn thu hỗn hợp, 3 làn thu không dừng, không thu phí dịch vụ đường bộ.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ vừa ký văn bản gửi uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi khi có đủ điều kiện, cơ sở khoa học. Các địa phương đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho những nhóm tuổi này và gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur khu vực trước ngày 30/9/2022. Bộ Y tế đề nghị các Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước ngày 10/10/2022 để tổng hợp. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổng hợp số liệu gửi Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 15/10/2022.

Sáng sớm nay (26/9), Bão Noru đã vượt qua đảo Luzon của Philippines tiến vào Biển Đông, trở thành bão số 4. Dự báo trong 24 giờ tới, sau khi ổn định tổ chức, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh và mạnh lên. Hướng di chuyển chủ yếu là Tây Tây Bắc với tốc độ mỗi giờ 20-25km. Đến 4 giờ ngày 27/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/9, Việt Nam ghi nhận 1.176 ca COVID-19, giảm 1.369 ca so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.471.340 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 930 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.586.196 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 95 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.146 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Trong thông báo số 298/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận khẩn trương giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định liên ngành về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng. Bình Thuận phải rà soát năng lực của nhà đầu tư. Trong trường hợp cần thiết, tỉnh Bình Thuận xem xét lựa chọn nhà đầu tư khác có đủ năng lực để thay thế, khởi công dự án vào đầu năm 2023 để bảo đảm hoàn thành đồng bộ với hạng mục đường cất hạ cánh của cảng hàng không do Bộ Quốc phòng thực hiện. Sân bay Phan Thiết tọa lạc tại xã Thiện Nghiệp (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). (XEM CHI TIẾT)

Tối 25/9, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại dãy nhà tạm là nơi kinh doanh hàng quán ăn uống, ca nhạc hát cho nhau nghe ở khu vực lối vào cổng khu công nghiệp Vĩnh Tuy (Hoàng Mai, Hà Nội). Ghi nhận của phóng viên lúc 21h15, đám cháy được cơ bản khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước vào bên trong để dập tắt lửa hoàn toàn. Vụ cháy làm 4 ngôi nhà tạm liền kề bị cháy rụi. Bước đầu chưa ghi nhận về thương vong trong vụ cháy. (XEM CHI TIẾT)