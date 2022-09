Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thêm nhiệm vụ mới

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cử làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1140/QĐ-TTg ngày 27/9/2022 cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn (Phó Trưởng ban thường trực); ông Nguyễn Hồng Long, ông Nguyễn Cảnh Việt (Phó Trưởng ban chuyên trách). Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh (doanh nghiệp nhà nước) và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, nam đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Nghệ An mưa to, có nơi mưa đặc biệt to. Dự báo ngày và đêm nay (29/9), Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Hoà Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Cũng trong ngày và đêm nay, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 19h ngày 28/9, hoàn lưu bão số 4 đã làm 57 người bị thương (Quảng Trị 8; Thừa Thiên - Huế 8; Quảng Nam 41); 94 nhà sập (Quảng Trị 2; Thừa Thiên - Huế 6; Quảng Nam 65; Quảng Ngãi 21); 3.246 nhà bị hư hại, tốc mái (Quảng Trị 137; Thừa Thiên - Huế 419; Đà Nẵng 228; Quảng Nam 1.150; Quảng Ngãi 1.278; Gia Lai 7; Kon Tum 27). Mưa bão cũng đã khiến 77 điểm trường bị ảnh hưởng; hơn 1.038 ha hoa màu, 6 ha thủy sản bị ngập; 5.262 cây xanh gãy đổ; 8 tàu nhỏ (Đà Nẵng 4; Quảng Nam 4) bị hư hại, chìm tại khu neo đậu; 1.666 con gia súc, 1.475 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi; 65 vị trí bị ngập, sạt lở tại các tuyến quốc lộ và 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an dự kiến sẽ triển khai cấp hộ chiếu gắn chip điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu từ quý 4/2022. Đối tượng được cấp hộ chiếu điện tử là công dân từ 14 tuổi trở lên mang quốc tịch Việt Nam đủ điều kiện cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến khích công dân chủ động làm tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an để không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh. Người dân không bắt buộc phải làm hộ chiếu gắn chip.

4h30 sáng 28/9, người dân đi thể dục phát hiện một bé trai khoảng 2 tuổi, tay cầm túi xách, đứng một mình dưới trời mưa đầu ngõ 307 Giảng Võ (phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội). Bên trong chiếc túi của bé có một bộ quần áo, 3 cái bỉm, một bình sữa còn ấm, vài món đồ chơi và tờ giấy ghi: "Đức An, 16/11/2020" (nghi là tên và ngày, tháng, năm sinh của cháu bé). Hiện UBND phường Cát Linh cho biết đơn vị đã tiếp nhận và chăm sóc bé. Theo lãnh đạo phường, trước mắt phường sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định và đưa cháu về trung tâm chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Ngày 28/9, Việt Nam ghi nhận 1.587 ca mắc COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.476.908 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.029 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.589.817 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 83 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.147 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)