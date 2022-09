TPHCM 'đóng' cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 29/9 để sửa chữa

TPO - Sau sự cố đứt cáp dự ứng lực ngầm làm ảnh hưởng đến kết cấu, khả năng chịu lực của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, cơ quan chức năng TPHCM đã quyết định cấm tất cả phương tiện lưu thông để sửa công trình này.

Ngày 29/9, Sở GTVT TPHCM đã ra thông báo khẩn điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Theo đó, xét Công văn số 4719 ngày 29/9 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM về đảm bảo an toàn công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ sửa chữa công trình này, Sở GTVT TPHCM thông báo, kể từ ngày 29/9/2022, cấm các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Lộ trình thay thế như sau:

- Hướng lưu thông xe ô tô: cầu Sài Gòn -> Điện Biên Phủ -> quay đầu xe tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương -> Điện Biên Phủ -> rẽ phải đường dân sinh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh -> Nguyễn Hữu Cảnh.

- Hướng lưu thông xe 2 bánh: cầu Sài Gòn -> Điện Biên Phủ -> quay đầu xe tại ngã tư Hàng Xanh -> Điện Biên Phủ -> Hẻm 602 Điện Biên Phủ (đường D1 nối dài) -> Nguyễn Hữu Cảnh.

Sở GTVT TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông khi lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc dự án đường Lê Thánh Tôn nối dài trước đây) đã được chủ đầu tư tổ chức thi công hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2002, sửa chữa và kiểm định vào năm 2017.

Trong quá trình kiểm tra, khảo sát chuẩn bị cho công tác duy tu sửa chữa định kỳ, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật giao thông đường bộ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phát hiện 4 bó cáp dự ứng lực được chôn sâu 1,8m-2m thuộc công trình này đã bị đứt. Các đơn vị chức năng đánh giá, điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cấu, khả năng chịu lực của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh và phải khẩn trương khắc phục.

Nguyên nhân gây đứt cáp dự ứng lực ngầm được xác định là do quá trình thi công hạng mục cống thoát nước của dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngày 29/9, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông TPHCM (Chủ đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết đã hoàn thành phương án sơ bộ để khôi phục cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Cụ thể, ở giai đoạn đầu sẽ tiến hành sửa chữa cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, các đơn vị thực hiện căng cáp ngang giữa 2 mố M1, M2, trong đó thi công mương chứa cáp bằng bê tông cốt thép rồi lắp đặt ống chứa cáp trong ống bảo vệ PVC và liên kết hệ thống này vào các gối đỡ trong lòng mương. Sau đó, tiến hành các công tác căng cáp, phun vữa xi măng lấp lòng ống chứa cáp và đổ bê tông bịt đầu neo...

Bước tiếp theo là thi công phần mặt cầu, bao gồm bản mặt cầu, lan can, khe co giãn, lớp phủ được thi công tại chỗ sau khi lắp đặt xong hệ dầm chủ. Cuối cùng là lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thoát nước trên cầu. Khi lắp đặt các cấu kiện chôn sẵn phục vụ cho công tác thoát nước và chiếu sáng trên cầu cần phải kết hợp với quá trình thi công mố và dầm.

Giai đoạn 2 là hoàn thiện, sửa chữa triệt để các hư hỏng đang tiếp tục được các các đơn vị và chuyên gia về cầu đường trao đổi, xây dựng phương án.

Liên quan đến sự cố đứt cáp cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế TPHCM, ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải TPHCM (GTVT) đã chính thức thông tin về sự cố trên.

Theo ông Đường, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh thuộc dự án đường Lê Thánh Tôn nối dài đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2002. Trước đây, công trình này do Lực lượng Thanh niên Xung phong làm chủ đầu tư, hiện nay đã chuyển sang Ban quản lý công trình giao thông. Khi theo dõi công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, Sở GTVT phát hiện yếu tố bất thường trong kết cấu công trình.

Cụ thể, quá trình rà soát, kiểm tra và khảo sát tại hiện trường Sở GTVT ghi nhận tại vị trí có 4 hệ thống cáp kết nối giữa 2 mố cầu bị đứt cáp và bị võng ở nhịp chính. Sau khi phát hiện sự cố trên, sở đã phối hợp với các chuyên gia để đánh giá. Ngày 24/9 các phương tiện xe tải và xe từ 16 chỗ ngồi trở lên đã bị cấm lưu thông qua cầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Về đánh giá nguyên nhân dẫn đến đứt cáp này, ông Đường cho biết, Sở đã phối hợp với các chuyên gia tiến hành khảo sát thực địa để tính toán đưa ra phương án trong thời gian tới. “Hiện nay chúng tôi đã khảo sát xong thực địa. Qua quá trình khảo sát chúng tôi thấy những bất thường trong kết cấu công trình” – ông Đường nói

Hiện Ban an toàn giao thông đang có đánh giá để đề xuất giải pháp. Ngoài việc cấm tải, Sở Giao thông vận tải cũng cử Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện quan trắc theo dõi 24/24 để phát hiện ngay những bất cập; đồng thời mời một số chuyên gia phối hợp với Ban an toàn giao thông đánh giá nguyên nhân cũng như đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như người tham gia giao thông.

Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải sẽ rà soát lại hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công và kết quả kiểm định hiện trạng công trình để đưa ra giải pháp khôi phục lại hiện trạng ban đầu của công trình. “Hiện nay đang chờ kết quả Ban an toàn giao thông đánh giá, và trong nay mai chúng tôi sẽ đưa ra phương án cụ thể”, ông Đường cho biết thêm.

Tuy nhiên, theo ông Đương đến nay, phương án cấm hoàn toàn các phương tiện lưu thông qua cầu vẫn chưa được áp dụng. Giải thích vấn đề này ông Đường cho biết, Sở GTVT đang chờ kết quả tính toán và kết quả đo đạc của các chuyên gia. “Trong trường hợp vượt qua giới hạn cho phép chúng tôi sẽ cấm hoàn toàn các phương giao thông qua cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra quyết định trong hôm nay (29/9) hoặc ngày mai (30/9)”- ông Đương nói.

Trước mắt, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành gia cố cắm trụ tạm và treo lại cáp ở vị trí bị đứt. Đây là sự cố công trình cấp 3 theo quy định của Chính phủ. Theo ông Đương, hiện Sở giao thông vận tải đang làm báo cáo cho UBND thành phố. Sở cũng đã có dự thảo trình UBND thành phố về việc thành lập tổ điều tra xác định nguyên nhân sự cố. Trên cơ sở đó, sẽ có đánh giá, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.