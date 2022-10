Bản tin 8H: Hà Nội có tỷ phú Vietlott mới

TPO - Một điểm bán ở Hà Nội đã xuất ra tờ vé số loại hình Power 6/55 trúng giải độc đắc 1 trị giá 37,2 tỉ đồng.

Tối 1/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Power 6/55 trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) trị giá 37,2 tỉ đồng. Tờ vé số này có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 14-15-16-22-23-29, được bán ra từ một điểm bán hàng của Vietlott tại đầu ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại kỳ quay số này, Vietlott cũng xác định loại hình vé số Max3D Pro có 1 khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng. Vé này được phát hành tại điểm bán hàng số 139A đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/10, ở khu vực trung du, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 3/10 ở các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa giảm. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chiều 1/10, lãnh đạo UBND xã Bản Sen (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) cho biết vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày, chính quyền xã nhận được tin báo tại khu vực biển thôn Nà Sắn xảy ra vụ việc đắm tàu cá của gia đình anh Nguyễn Văn N. (SN 1989, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) cùng vợ là Lê Thị M. (SN 1988) và 2 con nhỏ là Nguyễn Thị H. (SN 2009) và Nguyễn Tiến L. (14 tháng tuổi). Anh N. và cháu H. thoát ra và được người dân cứu lên bờ, còn người vợ và cháu bé 14 tháng tuổi mất tích. Đến khoảng 7h cùng ngày, thi thể chị M. và cháu bé được tìm thấy mắc kẹt trong khoang tàu đắm.

Ngày 1/10, BHXH TP HCM cho biết từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022, các đơn vị sử dụng lao động tại TP HCM đã được cơ quan này giảm đóng BHTN với tổng số tiền hơn 2.180 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn năm 2021, cơ quan BHXH đã giảm đóng cho các đơn vị 558 tỉ đồng và từ tháng 1/2022 đến hết tháng 9/2022 là hơn 1.622 tỉ đồng. Tổng số đơn vị được giảm đóng là hơn 82.000 với trên 1,7 triệu NLĐ đang tham gia BHTN.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh (tính đến 17h ngày 1/10), mưa lũ đã khiến 7 người chết (tại Nghệ An), 14.033 nhà bị ngập (Nghệ An: 11.969 nhà; Hà Tĩnh: 1.991 nhà, Thanh Hóa: 73 nhà); 26 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (tại Nghệ An). Về nông nghiệp khiến 2.407 ha lúa, 9.028 ha hoa màu, 3.803 ha cây công nghiệp và lâu năm bị ngập, 9.053 ha thủy sản bị ảnh hưởng. Về giao thông: Có 29 vị trí ngập và 68 điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ; Về chăn nuôi khiến 1.102 con gia súc, 154.338 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; Về giáo dục: 44 điểm trường bị ảnh hưởng.

Ngày 1/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 672 ca mắc COVID-19, giảm 798 ca so với hôm qua. Đây là ngày có số ca mắc thấp nhất trong nhiều tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.480.028 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 727 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.592.592 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 91 ca. Ngày 30/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.149 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/10, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết đang yêu cầu Bệnh viện Thành phố Thủ Đức làm rõ thông tin và có hình thức xử lý đối với 4 bác sĩ có hành vi trốn việc. Theo đó, các bác sĩ có hành vi sai phạm gồm L.H.A; bác sĩ V.X.T; bác sĩ N.X.Tr và bác sĩ L.M. Cả 4 bác sĩ trên đều đang công tác tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, các bác sĩ này đã liên tục khám bệnh trong giờ hành chính tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bước đầu, cả 4 bác sĩ thừa nhận sai phạm, cho biết do không nắm được quy định pháp luật nên đã tự sắp xếp thời gian ca trực để làm thêm và chưa báo cáo với lãnh đạo khoa cũng như ban giám đốc bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)