Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở tỉnh Quảng Ninh

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn vừa trao các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm đối với 3 lãnh đạo sở, ngành thuộc tỉnh.

Ngày 3/10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm mới 3 lãnh đạo sở, ngành thuộc tỉnh. Theo đó, bà Trần Thị Hương, Trưởng phòng Thực hành quyền công bố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh được tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Trần Việt Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 4/10, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi hơn 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Mưa dông ở các khu vực trên còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo, mưa dông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1. Ở khu vực Bắc Bộ hôm nay (4/10), có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng các tỉnh đồng bằng, ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa công bố kết thúc giai đoạn 1 công tác xử lý tình trạng “báo hoá” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, tính đến hết tháng 9/2022. Theo đó, kết thúc giai đoạn 1, Bộ TT-TT đã tiến hành làm việc, thanh tra, kiểm tra đối với 16 cơ quan báo chí. Kết quả đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 616,5 triệu đồng. Từ tháng 10/2022, Bộ TT-TT sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Kế hoạch xử lý tình trạng "báo hoá" tạp chí, biểu hiện "tư nhân hoá" báo chí, tiến hành thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xem xét hoạt động đối với khoảng 15 cơ quan báo chí.

Ngày 3/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 796 ca COVID-19, tăng 306 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.481.314 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 270 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.593.181 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 69 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.149 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để 3 ông: Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trước đó, cả 3 Ủy viên Trung ương trên đều đã bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/10, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trung ương thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương. Ông Phạm Xuân Thăng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam vì để xảy ra vụ án tham nhũng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/10, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc cho biết, đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý tháo dỡ toàn bộ 79 căn biệt thự xây dựng không phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ nhằm trả lại hiện trạng ban đầu. Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên rộng khoảng 18ha, là đất được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Cách đây khoảng 3 năm, một số người dân địa phương đã tiến hành bán đất bằng giấy tay cho nhiều người từ các tỉnh/thành phố khác vào mua. (XEM CHI TIẾT)