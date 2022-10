Bản tin 8H: Bé sơ sinh tử vong bất thường tại bệnh viện

TPO - Sản phụ cùng người nhà bức xúc, yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân bé trai sơ sinh tử vong.

Tối 8/10, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước Quách Ái Đức xác nhận một trẻ sơ sinh tử vong sau khi sinh tại bệnh viện đa khoa Cao su Phú Riềng. Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, sản phụ Phạm Thị Tuyết Nhi (ngụ xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vào Bệnh viện đa khoa cao su Phú Riềng (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) để chờ sinh. Đến khoảng 5h30, chị Nhi hạ sinh thường được một bé trai nặng hơn 3kg. Tuy nhiên, chỉ gần 1 giờ đồng hồ sau đó, cháu bé có biểu hiện khó thở rồi tử vong. Cho rằng con trai mới sinh tử vong có sự tắc trách, sản phụ Nhi cùng người nhà bức xúc và yêu cầu làm rõ.

Chiều 8/10, lãnh đạo Bệnh viện Lê Lợi (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, sau gần một tuần điều trị, 8 thuyền viên Trung Quốc bị ngộ độc trên tàu Wu Zhou 8 đã được xuất viện vào sáng cùng ngày. Theo lãnh đạo bệnh viện, đại diện chủ tàu Wu Zhou 8 đã đến làm thủ tục đón các thuyền viên. Trước đó, chiều ngày 2/10, 8 thuyền viên được đưa từ Trung tâm y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào đất liền bằng trực thăng. Trong số này, có bệnh nhân T.Z.B. (36 tuổi) được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu để xử lý vấn đề huyết áp. 7 bệnh nhân còn lại được chăm sóc tại khoa Tim mạch - Lão học.

Tối 8/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, hai cán bộ chiến sĩ đơn vị này đã giúp dân làm việc tốt khi đang trên đường tuần tra kiểm soát giao thông. Khoảng 14h30 cùng ngày, thấy một phụ nữ đang thu gom gạo bị rơi vãi xuống đường do bung túi miệng bao trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Tân Sơn, xã Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Thiếu tá Lê Trường Vinh, Trung úy Phạm Hoàng Nam và Thiếu tá Phạm Văn Đạt của tổ công tác của Đội CSGT 15-1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ người dân thu gom gạo rơi vãi cho vào bao. Hình ảnh này nhận được sự tán dương của người dân.

Khoảng 12h45 ngày 8/10, đầu máy tàu hỏa chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, hướng ga Sóng Thần về ga Sài Gòn, quận 3, TP.HCM. Khi đầu máy tàu hỏa vừa đến đoạn cắt ngang đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), lái tàu phát hiện các thanh gác chắn chưa được đóng. Lái tàu đã giảm tốc độ và thắng kịp thời. Lúc này, nhiều ôtô đang lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng cũng dừng khẩn cấp. Vụ việc may mắn không xảy ra tai nạn. Đầu máy tàu sau đó tiếp tục hành trình chạy về ga Sài Gòn.

Chiều 8/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì lễ bàn giao 5 trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban Dân tộc, gồm: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng các trường chuyên biệt về Ủy ban Dân tộc quản lý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/10) và sáng mai (10/10), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 9/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-21 độ. Trong đó 10/10 nền nhiệt thấp nhất. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/10 Việt Nam ghi nhận 682 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.486.043 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 391 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.596.187 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 70 ca. Ngày 07/10 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.153 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)