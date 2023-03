Bản tin 8H: Hướng dẫn viên du lịch trong Đại nội Huế phát ngôn phản cảm

TPO - Thanh tra Sở Du lịch đang xác minh thông tin một hướng dẫn viên phát ngôn gây sốc khi hướng dẫn du khách tham quan Đại nội Huế.

Tối 11/3, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đang làm rõ thông tin về clip một hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tham quan Đại nội Huế phát ngôn phản cảm. Theo ông Phúc, bước đầu xác định người này không thuộc đơn vị lữ hành ở Huế và cũng chưa rõ đoàn khách tham quan thuộc đơn vị nào. Cùng ngày, tài khoản Facebook NTAP chia sẻ đoạn clip ghi lại lời nói của nam thanh niên được cho là hướng dẫn viên du lịch đưa du khách tham quan tại Đại nội Huế. Người này đưa ra những lời giải thích thiếu căn cứ, ngôn ngữ phản cảm và xúc phạm các bậc tiền nhân. Về lý do miền Trung và miền Nam người ta không thờ chuối già hương (loại trái dài) mà chỉ thờ chuối sứ (loại trái ngắn), người này cho biết do hoàng hậu phát hiện các phi tần dùng chuối hương để giải quyết nhu cầu tình dục.

Khoảng 17h ngày 11/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu cá BV 5644 TS báo về việc tàu Tuấn Tú 09 đang trên đường hành trình từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) thì bị sóng lớn đánh chìm, cách đảo Phú Quý khoảng 29 hải lý về hướng Tây. Trên tàu chở 800 tấn hàng vật liệu xây dựng, khoảng 1,5 tấn dầu D.O và có 7 người đi cùng. Tàu cá mang số hiệu BV 5644 TS đã vớt được 5 người, còn 2 thuyền viên đang mất tích. Hiện, các tàu Hải Dương 36, SAR 413 và Cảnh sát biển 6007 đang tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang tìm kiếm 2 người khác trên sà lan LA-05923, bị chìm hôm 8/3 ở vùng biển đảo Phú Quý.

Chiều 11/3, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết trung tâm đăng kiểm 29-05V (phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) vừa được mở cửa lại, nâng tổng số trung tâm đang hoạt động tại thủ đô lên 9 trung tâm. Lãnh đạo cục cho biết trong những ngày tới, thêm một số trung tâm sẽ mở cửa lại, trong đó có trạm 29-07D (huyện Đông Anh). Theo kịch bản khả quan, Hà Nội có thể có 17 đơn vị đăng kiểm được mở cửa trong tuần tới. Theo ước tính của Cục Đăng kiểm, số đăng kiểm viên huy động được từ các địa phương chưa bị quá tải có thể lên tới gần 100 người. Họ sẽ được điều động tới Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành đang quá tải đăng kiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 12/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Từ chiều 12/3, vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ đêm 12-13/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Ngày 13/3, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 17-19 độ C. Gần sáng 12/3 đến sáng 13/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 12-14/3, Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Theo lịch, chiều 11/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, do trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lịch điều chỉnh sẽ dời sang ngày thứ Hai tuần tới (tức ngày 13/3). Theo lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành ngày mai (13/3), giá bán lẻ xăng trong nước có thể tăng nhẹ theo giá xăng nhập. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể thế nào còn phụ thuộc vào việc điều hành Quỹ bình ổn giá (BOG). Giá xăng bán lẻ trong nước vào chiều 13/3 có thể được điều chỉnh tăng từ 110-210 đồng/lít. Giá dầu hỏa và dầu diesel có khả năng tăng từ 570-760 đồng/lít. Như vậy, nếu dự báo trên là chính xác, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ quay đầu tăng sau khi giảm 2 lần liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 3 lần tăng, 2 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Theo bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 11/3 của Bộ Y tế, cả nước có 7 ca mắc mới, giảm 7 ca so với ngày trước đó. Hôm nay có 2 bệnh nhân khỏi bệnh, còn 1 ca nặng đang điều trị. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.033 ca mắc. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc. Trong ngày 10/3, có 25.166 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.502.681 liều.